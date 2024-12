Sergio Pérez afronta el GP de Abu Dhabi sin incertidumbre

Sergio Pérez se relaja previo al GP de Abu Dhabi (@Redbullracing)

Sergio Pérez está cansado de que le pregunten sobre su continuidad con Red Bull para el 2025 y previo al Gran Premio de Abu Dhabi dejó en claro: “Nada ha cambiado de lo que he dicho todo el año. Tengo un contrato para el año que viene, y estaré pilotando para Red Bull”.

Y por si alguien aún lo entendió subrayó. “Ya lo he dicho. Nada más que añadir. Tengo contrato para el año que viene”, cuando se le insistió si estaba 100% seguro de su permanencia en la escudería de Milton Keynes.

En la semana se avivó el rumor de la salida del piloto mexicano de Red Bull al terminar la temporada en Abu Dhabi y que sería reemplazado por el joven Liam Lawson, hoy piloto en RB.

“Creo que ser compañero de Max en Red Bull para un piloto joven... no me gustaría estar en esos zapatos, si soy sincero”, dijo entre risas el tapatío. “Como dije, la gente subestima el nivel de desafío que existe en este asiento”, agregó.

RETO EXTREMO ESTAR EN RED BULL

“Es un reto increíble. Sabía para lo que había firmado cuando vine aquí. La gente no debería subestimar el nivel de experiencia, el nivel de capacidad, de fuerza mental que se necesita para afrontar este reto extremo”, finalizó.

Sergio Pérez también se refirió a sus expectativas para el fin de semana del Gran Premio de Abu Dhabi.

A ENCONTRAR EN EQUILIBRIO

“En general, Abu Dhabi ha sido una carrera fuerte para nosotros en el pasado, así que espero de verdad que aquí podamos encontrar un buen equilibrio. En Qatar aprendimos mucho con el coche. Creo que Qatar resultó ser uno de los fines de semana más difíciles para nosotros, así que sí, fue bastante interesante”.

MAX DICE: “EL RB20 DE ‘CHECO’ NO AYUDA”

Al otro lado del garaje de Red Bull, Max Verstappen Verstappen analizó sobre las dificultades de su compañero de equipo, donde puntualizó que el monoplaza RB20 de Red Bull no fue de gran ayuda durante 2024 para el mexicano.

“Es muy difícil precisar eso. Nuestro coche, desde el comienzo, por supuesto que no ha sido el más fácil para conducir. Claro que dominamos en el arranque, pero después creo que con algunas mejoras en el coche se hizo aún más difícil de conducir. También para mí, pero creo que aún más para ‘Checo’ por su estilo de manejo”, comenzó el cuatro veces campeón mundial.

EL COCHE AFECTÓ A PÉREZ

Verstappen insistió en que el comportamiento del coche de Red Bull fue muchas veces difícil de leer inclusive para él, algo que siente que también afectó a Pérez en su rendimiento.

“Desde mi lado es muy difícil comentar sobre él (Pérez), por qué las cosas han ido de la forma en que han ido, pero puedo decir que en el medio de la temporada especialmente nuestro coche ha ido por todos lados. A veces ha estado positivo y después otra vez muy difícil (de manejar). Incluso para nosotros (su lado del garaje) ha sido muy difícil encontrar el camino y sin dudas eso tampoco ayudó a ‘Checo’ en general”, señaló.

Pese al desencuentro que tuvieron en el Gran Premio de Brasil de 2022, cuando Verstappen, ya campeón, se negó a dejar pasar a ‘Checo’ Pérez para ayudarlo en su pelea por el subcampeonato, el neerlandés destacó.

CALMA SU CONCIENCIA

“Tengo que decir que siempre ha sido un gran jugador de equipo y siempre disfruté trabajar con él, en cada gran premio, incluso cuando hemos pasado momentos difíciles creo que él siempre estuvo ahí para intentar lograr el mejor resultado posible”.

“Para mí, no tengo nada negativo para decir de él, nos llevamos súper bien. Claro que cuando veo que tiene problemas con sus resultados, no es agradable de ver. Tampoco para el equipo, pero creo que el equipo también siempre le dio lo mejor y siempre intentó apoyarlo de la mejor forma posible para lograr lo mejor. Desafortunadamente, eso no siempre sucedió”, finalizó.