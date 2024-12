Atletas tendrán voz y voto en la elección del nuevo presidente de la FMN

Rommel Pacheco, comprometido con los deportistas acuáticos. (Foto especial)

El presidente de la Conade Rommel Pacheco dijo que se trabaja en las bases para la construcción de una nueva Federación Mexicana de Natación, en la que por primera vez los atletas tendrán voz y voto en la elección de su presidente en un 40 por ciento.

“Estamos viendo ya cómo se conformaría la votación y la elección de la nueva federación que por primera vez, históricamente los atletas van a tener voz y voto en un 40 por ciento. Clubes y asociaciones quizá tengan otros porcentajes”, aseguró Pacheco.

“La opinión de todos los sectores”, añadió, “van a definir finalmente quiénes van a ser los que estén al cargo de esta nueva federación. Mi intención es que los dirigentes no se perpetúen en el cargo. Si el federativo lo hace bien le van a dar la oportunidad de continuar. Si no, no seguiría. Y a mí me gustaría que estuviera en el cargo máximo dos periodos, como dicta la Constitución, que es nuestra máxima ley en el país, la cual lo determina en el artículo 4to.”, agregó Rommel.

El dirigente de la Conade confirmó que recientemente se reunión con el presidente de World Aquatics, Husain Al Musallam, así como también con la presidenta de Panam Aquiatics, Maureen Croes, y la titular del Comité Olímpico Mexicano (COM), Marijosé Alcalá.

Pacheco recalcó que existe el desconocimiento por parte de World Aquatics hacia la Federación Mexicana de natación, que preside Kiril Todorov, lo cual se mantendrá mientras se lleva al cabo el proceso legal de la nueva federación y en su momento de dictaminará de acuerdo a la autoridad pertinente.

También comentó que el recurso debe llegar directamente al deportista, sin pasar por la respectiva federación, comenzará con el campamento a China que próximamente realizarán los clavadistas medallista olímpicos en París 2024, Osmar Olvera y Juan Manuel Celaya, junto a su entrenadora Ma Jin.

Sobre el tema de las becas dijo que es prioritario, ya ha escuchado a muchos atletas que no las han tenido y espera que pronto se regularice el caso de cada uno.