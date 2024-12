Checo Pérez: ¿Cuál será el futuro tras su salida de Red Bull?

Checo Pérez y su futuro en la F1 El piloto mexicano no continuará en Red Bull y es posible que se quede sin equipo para la temporada 2025.

El mundo del automovilismo sorprendió el día de hoy con el anuncio oficial de la salida de Sergio ‘Checo’ Pérez de la escudería Red Bull. El piloto mexicano tenía todavía un año de contrato que decidió rescindir en mutuo acuerdo con la escudería austriaca. Ahora, a sus 34 años, el tapatío buscará regresar a uno de los 20 monoplazas que competirán la siguiente temporada en la Fórmula 1.

¿Dónde correrá Checo Pérez en 2025?

En entrevista con N+, Antonio Pérez Garibay (padre de Checo Pérez) hablo sobre el posible futuro del piloto mexicano. “El día de hoy es un retiro total, no hay nada. No hay plan B, no hay plan C y el día de hoy, en este momento, se está cerrando la puerta de la Fórmula 1”

Sin embargo, recordó que la llegada de Pérez a Red Bull se dio en circunstancias similares a la que vive actualmente el piloto tapatío. “Recordarán que Checo fue despedido de Racing Point y en ese momento tampoco había Plan B. Después llegó la oportunidad de Red Bull. Ahora tenemos que vivir con esto, comprenderlo y disfrutarlo".

¿Cadillac en 2026?

La Fórmula 1 anunció en noviembre de este año que para la temporada 2026, Cadillac se unirá a la parrilla del máximo circuito del automovilismo con motores Ferrari. La escudería norteamericana se encuentra trabajando para causar un impacto fuerte en su llegada a esta competencia.

Se ha especulado que General Motors estaría buscando la forma de tener dos pilotos del continente americano para competir con las escuderías europeas en este 2026. Los nombres del mexicano Patricio O’Ward y del argentino Franco Colapinto han aparecido como posibles candidatos. Ahora, con la salida de Checo Pérez, su experiencia y su historial como subcampeón del mundo podrían abrirle la puerta para volver en un futuro próximo.