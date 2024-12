Final de año caótico...

ADIOS. Se va uno de los grandes.

¡Vaya que hubo cambios en la Fórmula 1 en la última semana! En la entrega anterior preguntaba si era posible la salida de Sergio Pérez de Red Bull y respondía con un triste y apagado “Sí”. Cierto, a la escudería austriaca le cuesta millones de euros el rescindir el contrato con el mexicano, y pese a ello, lo hacen. La razón es muy sencilla y no tiene nada que ver con el talento y desempeño de Checo. La dirección del equipo quiere subir y bajar pilotos a placer en una idea muy particular de lo que significa tener una organización en la Fórmula 1. Nunca he estado de acuerdo en su sistema que no permite continuidad y que afecta a la concentración de los pilotos en el día a día. Es terrible vivir con el pensamiento de que en cualquier momento te van a bajar… pero como el negocio es de ellos, nos enfocaremos en analizar las consecuencias.

Checo está fuera del equipo y en su lugar estará Liam Lawson, un joven neozelandés que tuvo su primera carrera en la Fórmula 1 supliendo al lesionado Daniel Ricciardo, en 2023. Tuvo un par de buenas carreras, pero no más...

BANDERA VERDE… En el año que termina, de nueva cuenta sustituyó a Ricciardo, pero en esta ocasión de manera permanente. En las últimas seis rondas del año fue parte del Racing Bulls, equipo satélite de Red Bull Racing. Al hacer un resumen únicamente de esas carreras, llama la atención que Yuki Tsunoda, su coequipero, le venció en el duelo directo. El japonés fue mejor en cuatro Grandes Premios.

Y es por ello que una gran parte del paddock de la Fórmula 1 se encuentra molesta por la decisión de ir con el novato Lawson en lugar de con Yuki, quien también venció a Ricciardo y antes a Nyck de Vries. Tsunoda ha superado a cada piloto que le han colocado de coequipero, pero sigue en la “banca”. No debe extrañarnos, pues lo he comentado aquí una y otra vez: las cabezas de Red Bull son racistas y siempre colocarán a un piloto con perfil europeo, sobre uno asiático...

ENTRADA A PITS… Con el ascenso de Lawson a Red Bull Racing quedó libre un asiento en RB y el ganador de la lotería fue Isack Hadjar, quien terminó como subcampeón de la Fórmula 2. Isack tuvo cuatro triunfos en 28 carreras, pero también cuatro retiros. Hadjar fue el piloto más beneficiado de toda la telenovela, pues su salto a Fórmula 1 no se veía cercano y ahora forma parte del selecto grupo de 20 volantes.

Hadjar logró ser competitivo con uno de los equipos más consolidados y exitosos de la Fórmula 2, el Campos Racing, por lo que ahora -en un equipo chico- tendrá que demostrar su verdadero valor. Con Yuki sumamente molesto por no subir a Red Bull, no creo que las cosas le sean sencillas. Y de nuevo, en la lucha interna, apuesto por Tsunoda...

SALIDA DE PITS… Pero Lawson y Hadjar no son los únicos pilotos que buscarán su primera temporada completa en la serie. Estimados lectores, nos encontramos en un claro cambio generacional en la categoría, pues a ellos se suman Gabriel Bortoleto (Sauber), Kimi Antonelli (Mercedes), Jack Doohan (Alpine) y Oliver Bearman (Haas), como los novatos del año, es decir, el 30% de la parrilla.

Parecería una decisión arriesgada por parte de los equipos, pero en realidad las escuderías no apuntan a 2025, sino a 2026, cuando se estrenen nuevos motores, chasises y regulaciones.

La temporada que iniciará en marzo en Australia será la décimo segunda y última con la fuente de poder híbrida que impulsa a los F1, por lo que muchos equipos apuestan por tomarlo como un año de desarrollo de pilotos...

BANDERA A CUADROS… Con estas líneas nos despedimos de 2024, un año agridulce para el deporte motor mexicano. Tuvimos grandes actuaciones con Dany Suárez calificando a Playoffs de NASCAR Cup; el título de Andrés Pérez de Lara en ARCA Series y el pódium de Noel Léon en Macau; pero también el desgarrador final de Indy 500 de Patricio O’Ward y la salida de la Fórmula 1 de Checo Pérez. Esperemos que 2025 nos traiga más alegrías. Desde aquí les envío mis mejores deseos para estas fiestas...

Así las cosas… sobre ruedas…