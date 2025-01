Pumas se despide oficialmente de César ‘Chino’ Huerta, el “Re-Hecho en CU”

César 'Chino' Huerta se va al futbol europeo Luego de que se anticipara hace unas semanas, Pumas y Anderlecht finalmente hicieron oficial el anuncio del fichaje de César Huerta en Bélgica.

El traspaso que se había dado a conocer desde hace días, finalmente se hizo oficial: César Huerta saldrá de Pumas para ir al Anderlecht del futbol europeo. El extremo mexicano de 24 años se va de Universidad Nacional para ir al balompié belga, donde disputará la UEFA Europa League con los máximos campeones de la Jupiler Pro-League.

Así despidió Pumas al ‘Chino Huerta’

El equipo publicó un video emotivo con un mensaje de agradecimiento y un discurso d su jugador para despedirse de su afición.

“¡Gracias, Chino! Fuiste un ejemplo de entrega, garra y amor por los Pumas.

Tu disciplina y dedicación en cada entrenamiento y la pasión que imprimiste y el talento que mostraste en cada partido contagiaron a la afición universitaria.

Vivimos momentos inolvidables, con tus goles, asistencias e incansable forma de jugar. Tenemos la certeza de que el espíritu auriazul siempre lo llevarás en el corazón, hoy eres un aficionado más, porque fuiste RE HECHO EN CU." fue el mensaje que puso el equipo en sus redes sociales.

En el video, ‘El Chino’ también expresa su sentir con el equipo y dedicó un mensaje final a la afición. “Pumas significa mucho. Me dieron la confianza para lograr mis sueños y aportar a la institución. Me voy nostálgico porque voy a extrañar esos domingos en CU que se coreaba mi nombre. Era algo maravilloso que no tiene precio ni explicación”, expreso el futbolista mexicano.

Por su parte, el Anderlecht también dio un adelanto en sus redes sociales de la presentación del que será su nuevo jugador a partir de este 2025.

César Huerta el ‘Re-Hecho’ en CU

Huerta hizo su debut en el futbol profesional en 2018 con el Club Deportivo Guadalajara destacando por su talento de encarar ofensivamente por sector izquierdo y crear oportunidades de juego. Posteriormente, tuvo periodos de cesión con Zacatepec, Morelia y Mazatlán hasta que regreso a Chivas en 2020.

Luego de no encontrar lugar con el primer equipo, el entonces director técnico de Pumas en 2022, Andrés Lillini lo pidió para el plantel luego de la venta de Alan Mozo a los rojiblancos. Ahí, Huerta se convirtió en un titular recurrente y marco 20 goles en competencias oficiales. Además, se ganó sus primeros llamados a la Selección Mexicana mayor.

Uno de sus momentos más destacados fue la serie de cuartos de final del Apertura 2023, en la que marcó un gol y provocó un autogol para que Pumas se impusiera a Chivas, su ex equipo. Huerta celebró mostrando una playera con la leyenda “Re-hecho” en CU, haciendo alusión a la original “Hecho en CU” que utilizó en su momento Jaime Lozano y como una forma de agradecimiento con la institución por devolverle la confianza.

¿Quién es el Anderlecht de Bélgica?

El Royal Sporting Club Anderlecht, fundado en 1908, es uno de los clubes de fútbol más exitosos de Bélgica y Europa. Ha ganado 34 títulos de la liga belga, nueve Copas de Bélgica y cinco trofeos europeos, incluyendo la Recopa de Europa y la Copa de la UEFA. El equipo juega sus partidos en el Lotto Park, ubicado en el municipio de Anderlecht, Bruselas

Recientemente, en septiembre de 2024, el club decidió destituir al entrenador danés Brian Riemer debido a resultados insatisfactorios, a pesar de estar en la cuarta posición del campeonato nacional en ese momento. David Hubert asumió como entrenador interino mientras se buscaba un nuevo director técnico.

Actualmente, están en el tercer lugar de la tabla general de la UEFA Europa League y marchan en el tercer puesto de la Jupiler Pro-League.