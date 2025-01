Jason Day aún no tiene claro hacia dónde se dirige el PGA Tour

Jason Day juega esta semana el Farmers Insurance Open. El australiano dice que parece haber dos giras en una en el PGA Tour. (Foto espec)

Jason Day juega esta semana el torneo Farmers Insurance Open del PGA Tour en Torrey Pines, evento del que varias estrellas como Xander Schauffele (2 del mundo) y Collin Morikawa (5) se retiraron por ser no ser uno de los eventos exclusivos con premios elevados, de los que dan 4 millones de dólares al campeón.

Day de 37 años quien ganó el Farmers Insurance Open en 2015 y 2018, es fiel al certamen en San Diego, y aunque se niega a hablar sobre los cambios que implementó el PGA Tour tras el nacimiento de LIV Golf, dijo aspectos que invitan a la reflexión.

“Bueno, ahora hay dos giras dentro de una gira, si puedes entenderlo. Creo que tienes a los mejores jugadores jugando en los eventos exclusivos y también tienes la otra cara de la moneda”.

Jason Day ganador de 13 eventos en toda su carrera en el PGA Tour cree que lo anterior se debe a que: “Sucedió simplemente por la forma en que surgió LIV, y es desafortunado..., en definitiva, es con lo que estamos lidiando ahora. No sé si hablo en nombre del Tour, así como de algunos de los otros muchachos porque a veces... a veces el Tour me envía correos electrónicos y ni siquiera los leo. “Sé que hay jugadores que están mucho más calificados que yo para responder por esa razón. Sí, es difícil. Los dos circuitos son difíciles”.

Day también reconoció que, si quieren que todos jueguen en un torneo, tienen que reducir drásticamente el calendario, porque desde su punto de vista la gira no podía tener 48 eventos con los mejores jugadores del mundo.

REDUCCIÓN DEL CALENDARIO

“La única forma de conseguir a los mejores jugadores del mundo es reducir drásticamente el calendario, y creo que básicamente eso es lo que están haciendo ahora en el Tour: tienes los eventos exclusivos y los campeonatos principales y luego tienes los Memorials, los Bay Hills, los eventos Tiger, todo eso, esos eventos más grandes que ofrecen exenciones de tres años en lugar de las típicas exenciones de dos años”, explicó.

“Luego puedes incluir algunos torneos de golf que realmente te gusten y en los que juegues bien. Luego, el resto de los jugadores que aún no están en esos eventos exclusivos.

IGNORA HACIA DÓNDE VA EL TOUR

“Así que, como dije antes, me encantaría dar la respuesta correcta, pero simplemente no sé hacia dónde la están llevando. Normalmente, solo mantengo la cabeza baja, mantengo la boca cerrada e intento jugar un buen golf porque me cuesta bastante mantener la pelota en el medio del fairway aquí abajo”.

“Siempre es divertido volver a un lugar al que he estado viniendo desde que tenía más o menos 16 años”, al referirse a Torrey Pines, lugar en el que Tiger Woods triunfó entre 1999 y 2013, cifra récord.

“Soy muy leal a esta zona, soy muy leal a este torneo de golf. Amo esta zona, amo a la gente de aquí. También amo el torneo de golf y amo el campo de golf. Pienso en las victorias que Tiger ganó, incluso en mí mismo y en lo que sentí”.

Day se remonta al pasado. “Recuerdo cuando gané el desempate contra J.B. Holmes en el hoyo 16, había filas de personas gritando en el hoyo 18, y siento que la multitud ha disminuido un poco desde entonces”.

Farmers Insurance ha confirmado que no renovará su patrocinio principal de este evento en 2026.