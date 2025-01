Scottie Scheffler reaparecerá en el Pro-Am AT&T Pebble Beach

Scottie no ha dado fecha exacta de cuándo volverá a competir. El estadounidense está tomando la temporada 2025 con calma. (Foto especia)

Scottie Scheffler se comprometió a jugar el AT&T Pebble Beach Pro-Am la próxima semana, sería su primera competencia en seis semanas mientras se recupera de una herida punzante en la mano derecha mientras preparaba la cena de Navidad.

El número uno del mundo dijo a principios de semana que la recuperación estaba progresando bien y estaba ansioso por volver, pero que no estaba dispuesto a “volver corriendo sólo por volver”.

El AT&T Pebble Beach Pro-Am tiene el mayor número de participantes (80 jugadores) de los Signature Events de 20 millones de dólares debido al componente amateur durante dos días en Pebble Beach Golf Links y Spyglass Hill. Scheffler empató en sexto lugar el año pasado cuando se redujo a 54 hoyos por el viento y las lluvias que provocó el cierre de carreteras en domingo.

Para Scheffler será la primera vez que juegue un torneo desde que ganó el Hero World Challenge en Bahamas por segundo año consecutivo el pasado 8 de diciembre. Scheffler también formó equipo con Rory McIlroy el 17 de diciembre en Las Vegas para ganar un partido hecho para la televisión que duró solo 14 hoyos contra los jugadores LIV Golf Brooks Koepka y Bryson DeChambeau.

Scheffler dijo que normalmente deja de jugar después de la temporada, pasando más tiempo en el gimnasio, esta vez no pudo tocar un palo mientras dejaba que su mano derecha se curara de una cirugía en la que le quitaron un vidrio.

“Fue bastante inusual para mí no poder hacer mucho en el gimnasio”, dijo Scheffler, quien dijo que trabajó principalmente en la parte inferior del cuerpo hasta que su mano comenzó a sanar.

El estadounidense se perdió The Sentry en Kapalua y The American Express la semana pasada en el desierto de California. Scheffler no reveló una fecha para comenzar a golpear pelotas, o cuánto iba a jugar.

Scheffler viene de una temporada en la que ganó nueve veces, incluida una medalla de oro olímpica y otra chaqueta verde del Masters. También se convirtió en el primer jugador en ganar consecutivamente en el Campeonato The Players.

También hará su regreso a Pebble Beach Jordan Spieth, tres veces campeón de torneos importantes y ex número uno del mundo que se operó la muñeca izquierda después del Campeonato FedEx St. Jude.