Felipe Álvarez Cataño triunfa en El Salvador Open Championship

Felipe Álvarez se lleva su primera victoria en la Gira Profesional Mexicana. El colombiano apostó a su paciencia y le rindió frutos. (Jorge Reyes)

Al colombiano Felipe Álvarez Cataño le bastó una última ronda de 70 golpes e imponerse al viento para triunfar en El Salvador Open Championship, sexta fecha de la temporada 2024-25 de la Gira Profesional Mexicana que por segunda vez consecutiva visitó El Encanto Country Club en San Salvador.

Álvarez Cataño, quien desde el primer recorrido estuvo entre los punteros, terminó la competencia con un total de 209 golpes (-7), con lo que apenas pudo sacar un golpe de diferencia al brasileño Rafaek Becker, quien con una última ronda de 71 golpes, culminó con 210 impactos (-6).

El campeón inició con bogey en el hoyo uno, seguido de un triple bogey en el tres; a partir de ahí el sudamericano jugó por nota al embocar birdies en el cinco y de forma consecutiva del ocho al 14. Cuando más confiado se le veía, perdió la brújula tras salir con bogeys en las banderas del 17 y 18.

“Fue un poco de lluvia de emociones, empecé con una estrategia contraria a lo planeada, situación que me movió un poco, aún así me voy muy contento por la forma en la que me manejé en el campo, tuve la calma y mantuve la cabeza fría”, dijo Álvarez quien apenas el 11 de enero cumplió 26 años de edad.

SE IMPUSO A LA ADVERSIDAD

De su error en la última jornada abundó. “Después del triple bogey estaba muy tranquilo ya que no pegué un mal golpe, creo que juzgué mal el viento, una ráfaga que no tenía pensada, en ese momento lo único que pensaba era en tener un buen back nine y al final creo que lo manejé muy bien”, agregó el ganador de un cheque de 15 mil dólares de una bolsa total de 100 mil dólares.

RAFAEL BECKER, CERCA

Rafael Becker, un viejo conocido de la GPM se quedó corto tratando de conseguir su primera victoria en el circuito avalado por el Official World Golf Ranking (OWGR).

“Tengo dos segundos lugares y un tercero, las dos veces que salí segundo perdí por un golpe, pero así es el golf, a veces no es tu día o a veces es más día de tu rival, sin embargo, creo que estar en estas posiciones es lo más importante”, sostuvo tras su segundo sitio.

CARRERA Y CARRETE, TERCEROS

Eduardo Carrete, entre los mejores de México. Termina empatado al tercer sitio al lado de Luis Carrera. (Jorge Reyes)

Mientras tanto los mexicanos Luis Carrera, quien por cierto jugará en el Asian Tour, y Eduardo Carrete cerraron con rondas de 72 y 73 golpes de manera respectiva, y debieron conformarse con compartir el tercer puesto tras suma de 212 (-4).

A su vez, el argentino Vicente Marzilio y el también mexicano Cristian Romero se colocaron en el quinto sitio general de la tabla con 214 golpes (-2).

La séptima etapa de la temporada 2024-25 de la Gira Profesional Mexicana, se llevará a cabo del 25 al 28 de febrero en el histórico campo del Club de Golf Chapultepec de la Ciudad de México.