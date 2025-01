La Telenovela Celeste

MUY POCA ÉTICA. El argentino Martín Anselmi salió por la puerta de atrás y dejó botado el proyecto del Cruz Azul. (Miguel Ponton/Miguel Ponton)

Ya van tres jornadas en el Clausura 2025 y poco, muy poco se habla de lo que pasa en la cancha y nuevamente los problemas fuera de ella son los que generan más interés y morbo.

Poco se hablará del buen arranque de América con chavos primero y luego con titulares goleando, pero como fue ante uno de los peores equipos de la liga, Santos, se minimiza el hecho. Los buenos triunfos de Mazatlán, Pachuca o Necaxa pasarán inadvertidos porque son equipos con poca atención mediática. El mal arranque de Chivas, Rayados y Pumas

Este inicio de torneo la atención se centró en Cruz Azul, y no por noticias deportivas o positivas, como los torneos anteriores.

MÁQUINA CON DUDAS Y SOSPECHAS

Desafortunadamente regresó la Máquina obscura de años anteriores, con todas las dudas y sospechas hacia el mismo corazón de la cooperativa. Primero con la detención de su ex Presidente, Billy “N”, acusado de fraude y delincuencia organizada. Por años las sospechas eran hacia el manejo en el equipo con jugadores de dudosa calidad y altísimo precio y con un mismo promotor siempre. Torneo tras torneo. Las sospechas están ahora por confirmarse, tras la detención de su ex presidente y principal responsable.

La “bomba Anselmi” explotó una semana después. El argentino quiso ejercer su cláusula de rescisión y se fue a Portugal. El problema está justamente ahí, en el hecho de que no ejecutó la cláusula al ciento por ciento y se fue sin que se pagara la famosa cláusula a Cruz Azul. El resultado ha sido un escándalo de telenovela con repercusiones legales entre Martín Anselmi, Cruz Azul y el Porto.

Es increíble que nadie en Cruz Azul se haya enterado de las negociaciones entre Anselmi y el Porto, que venían desde noviembre, y eso habla de problemas internos.

APRENDER A MANEJAR CLÁUSULAS

De inmediato volaron acusaciones entre integrantes de la directiva que también dejan manchados a los que seguirán con las decisiones por otro rato, con lo cual me queda claro que el ambiente no debe ser el más agradable.

Estoy convencido de que los equipos mexicanos todavía no aprenden a manejar a su conveniencia las cláusulas de rescisión. No es la primera vez que se las “aplican”, más allá del tema de Gago con Guadalajara también. Es increíble que los equipos extranjeros se sigan aprovechando de esto, ya sea en jugadores o en entrenadores.

También me queda claro que los extranjeros ya no ven a México como un mercado para desarrollarse, sino que ahora es un trampolín a mejores ligas sin pensar en echar huesos viejos en nuestro futbol. No es atractivo para los de mayor calidad, claro, hay excepciones, pero quienes siguen con el deseo de ir a Europa no se detendrán por nada, a pesar de tener muy buenas condiciones aquí y dejarán botado al equipo en cualquier momento.

SIN ÉTICA Y MUCHO OPORTUNISMO

A nivel personal el tema de Anselmi se entiende perfectamente, la aspiración de mejorar en lo laboral la tenemos todos, pero hay formas, y Anselmi las dejó a un lado por completo, olvidándose de todo lo que le dio la afición cementera y la directiva a su proyecto. Es muy simple, sin Cruz Azul, Anselmi no hubiera llegado a Portugal, y si bien su trabajo en la cancha superó las expectativas, fuera de ella se le recordará como alguien sin ética profesional y un oportunista.