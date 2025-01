Marcas Registradas que generan ganancias multimillonarias

MERCADOTECNIA. Lo que sin lugar a dudas tambien le beneficia a la economía de este país y su deporte, es el crear Marcas Registradas alrededor de los Jordan, Mahomes, Brady, James o Judge.

En relación a la reciente toma de posesión de Donald Trump, donde a la vista de todos pretende implantar nuevamente una hegemonía estadounidense en cualquier aspecto, el deporte no queda ajeno a su pretensión y desde años atrás se ve la clara intención de hacer de la nación de las barras y las estrellas, una raza superior.

Muy al estilo del otrora “Führer” Trump y sus recientes predecesores han declarado una guerra casi casi racial contra los migrantes, circunstancia que parece contradictoria al desarrollo estadounidense ya que sin estos la grandeza de este país no tendría los alcances de los que ahora gozan.

LAS DOS GUERRAS MUNDIALES

El gran desarrollo y hegemonía del vecino país del norte se le facilitó en apariencia porque entre otros factores, las 2 Guerras Mundiales se desarrollaron fuera de su territorio, así que mientras Europa y parte de Asia se reconstruían, Estados Unidos de América gozó de un desarrollo en todas sus disciplinas

EL SISTEMA YANQUI

En el deporte son muchos los ejemplos donde se ha querido imponer la constante que el sistema yanqui no tiene fallas y, a como dé lugar, siempre va a ir en constante mejoría, independientemente de que, como genios en los negocios y la mercadotecnia, generan marcas registradas vinculadas al deportista en cuestión, reportándoles ganancias indecibles.

En el Beisbol (MLB): Mencionar las cifras que se manejaron en torno a contratos o transacciones referentes a Hank Aaron,”Babe” Ruth,Mickey Mantle o incluso más recientemente con Dereck Jetter no tienen comparación con las cifras que rondan la persona de Aaron Judge y aquí el primer gran error en la supuesta supremacía estadounidense, los números del ‘Juez’ en cuanto a rendimiento en “play offs” son nulos y obviamente nada comparables a los logros de los cuatro antes mencionados ; así que de Home Runs no se vive, si no son a la hora buena.

En el Futbol Americano (NFL): Hay una serie de leyendas que se han sucedido unas a otras por el carisma y brillantez en las carreras de Jonhy Unitas, Bart Star, Roger Staubach,

Terry Bradshaw, Joe Montana hasta aquí la cadena parece llevar una increíble lógica. Querer superar a Montana les costó años y dinero y hubo competidores dignos, pero ni Marino, ni Elway, ni Troy Aikman, ni el mismo Young tuvieron eso que a Joe le sobró así que una vez aparecido Tom Brady con sus Patriotas, los creadores de la fantasía no lo iban a dejar pasar, aún a pesar de fraudes, trampas y un staff de ‘Cebras’ (Referees) a su servicio, nada impidió que Tom se elevara por las nubes en una supuesta supremacía norteamericana y lo peor es que el mismo sistema está obrando con Patrick Mahomes de Kansas City Chiefs y nadie parece notarlo. No estoy cuestionando el innegable talento de estos dos grandes atletas, pero no requieren de manos extras para hacerlos importantes y no se vale hacerlos inmortales con “ayuditas”.

En el Basquetbol (NBA) no se queda atrás la duela de este intento estadounidense por vendernos humo.

Nombres como Wilt Chamberlain, Kareem Abdul Jabbar, ‘Magic’ Johnson y Larry Byrd, alguna vez los mejores jugadores de su tiempo, tuvieron que ceder su supremacía ante la arrolladora personalidad de Michael Jordan; los logros hablan por si solos.

Sin embargo, el “Establishment” nos quiere hacer creer que Lebron James es el mejor de la historia de este deporte aún a pesar de los 6 títulos de la NBA de Jordan contra los 4 de James y por más logros que le quieran sumar en estadísticas, casi nadie que haya visto jugar a Jordan, considera a Lebron como el ‘rey del deporte ráfaga’.

Toda curva de rendimiento tiene un tope y aun así los estadounidenses quisieran hacernos creer que siempre saldrán jugadores que superen a sus leyendas y esto es muchas veces humanamente imposible

Lo que sin lugar a dudas también le beneficia a la economía de este país y su deporte, es el crear Marcas Registradas alrededor de los Jordan, Mahomes, Brady, James o Judge, que, si bien no son los mejores de la historia, si generan incalculables ganancias para sus diferentes disciplinas, emulando lo que atinadísimamente ha venido realizando a través de los años la Jordan Trademark.