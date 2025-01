Jon Rahm seduce a Tom McKibbin y se lo lleva a LIV Golf

Tom McKibbin no le hizo caso a Rory McIlroy de quedarse en el PGA Tour. El norirlandés de 22 años optó por la liga rebelde de golf. (Foto especial)

Jon Rahm, capitán del equipo Legión XIII en LIV Golf, confirmó a la promesa norirlandesa de golf Tom McKibbin con el nuevo fichaje de su equipo para la temporada 2025 de LIV golf que inicia el 6 de febrero próximo en Riad, Arabia Saudita.

El golfista español confirmó el movimiento en las redes sociales este miércoles a través de un video en el que declara: “Tom McKibbin, bienvenido al equipo. ¡Vamos!”.

McKibbin se une a Tyrrell Hatton y Caleb Surratt en el equipo de cuatro hombres de Rahm para el inicio de la temporada LIV, renunciando así a su oportunidad de jugar en el PGA Tour y haciendo caso omiso a la recomendación de Rory McIlroy de no irse a la liga rebelde.

McKibbin, ganador del Porsche European Open en 2023, puntuable para el DP World Tour, renunció así a la tarjeta del PGA Tour que había conseguido a través de una de las 10 invitaciones que el European Tour.

La llegada de McKibbin al equipo de Jon Rahm refuerza la escuadra más potente de la Liga junto a Tyrrell Hatton y el incipiente Caleb Surratt. Será el segundo golfista de Irlanda del Norte en el LIV después de Graeme McDowell.

McKibbin se convirtió en profesional en la primavera de 2021 y ganó su primer evento del DP World Tour en el verano de 2023 en el Porsche European Open en Alemania.

“Si yo estuviera en su posición y tuviera su potencial, no tomaría esa decisión”, admitió Rory McIlroy. “Pero yo no soy él. No estoy en su lugar. Él es un hombre adulto momento y puede tomar sus propias decisiones”, dijo el jugador del PGA Tour sobre la decisión de su connacional.