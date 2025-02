Fallece la mamá de Tiger Woods, Kultida, tenía 78 años

Cuanta ternura y amor entre Kultida y Tiger. Madre e hijo celebrando uno de los éxitos del golfista. (Foto espe)

La madre de Tiger Woods, Kultida, a quien el 15 veces campeón de Majors describió como su “mayor fan”, murió este martes, anunció el golfista en un comunicado en sus redes sociales. Tenía 78 años.

La madre de Woods había asistido a su partido TGL en Palm Beach Gardens, Florida, la semana pasada.

“Mi madre era una fuerza de la naturaleza por sí misma, su espíritu era simplemente innegable”, dijo Woods en un comunicado en X. “Era rápida con la aguja y se reía. Era mi mayor fan, mi mayor apoyo, sin ella ninguno de mis logros personales hubiera sido posible.

Mamá de Woods presente en sus grandes momentos. El color rojo era el indicado para los domingos, según Kultida. (Foto especial)

“Era querida por muchos, pero especialmente por sus dos nietos, Sam y Charlie. Gracias a todos por su apoyo, oraciones y privacidad en este momento difícil para mí y mi familia. Te amo, mamá”.

Aunque a Earl, el difunto padre de Woods, se le atribuía a menudo el mérito de haber ayudado a su hijo a desarrollar su juego y de haber creado un espíritu competitivo que lo convertiría en uno de los mejores golfistas de la historia, Tiger describió a su madre como “la ejecutora” a lo largo de su carrera.

Tiger dijo en el pasado que su madre influyó en su tradición de vestir de rojo los domingos porque creía que era su “color de poder”. En su Tailandia natal, la gente elige los colores que se van a vestir los días de la semana, y el color del domingo es el rojo.

“Todo empezó con mamá”, dijo Woods durante un evento de lanzamiento de su línea de ropa Sun Day Red en Los Ángeles en febrero de 2024. “Mamá pensaba que, al ser Capricornio, mi color de poder era el rojo, así que vestía de rojo cuando era golfista junior y gané algunos torneos.

Los mejores momentos de Tiger y su mamá en su carrera golfística, A menudo estuvo presente en los torneos de Tiger. (Foto especial)

“He aquí que voy a una universidad que es roja, Stanford es roja. Vestíamos de rojo el último día de cada uno de los torneos, y luego en todos los torneos que he jugado como profesional he vestido de rojo. “Se ha convertido en un sinónimo para mí”.

Kultida Woods nació en Tailandia y trabajaba como civil en la oficina del ejército de Estados Unidos en Bangkok en la década de 1960 cuando conoció a Earl Woods, un soldado de las Fuerzas Especiales del Ejército. Se fue a los Estados Unidos en 1968. Se casaron en Nueva York y se mudaron a Cypress, California, donde nació Tiger en 1975.

Kultida y Earl Woods estuvieron casados ​​durante 37 años hasta que él murió de cáncer en mayo de 2006. Tenía 74 años.

El año pasado, cuando Woods recibió el premio Bob Jones, el máximo honor de la Asociación de Golf de los Estados Unidos, en Pinehurst, Carolina del Norte, agradeció a su madre por ser una fuerza estabilizadora para él en casa.

“Lo acepto con humildad y un increíble respeto por los ganadores anteriores, pero también lo acepto por mi mamá”, dijo Woods durante su discurso de aceptación. “Ella me ha permitido llegar hasta aquí. Me permitió hacer estas cosas, perseguir mis sueños y el apoyo y el amor; no hice esto solo. Tuve el mayor apoyo que cualquier niño podría tener: mi mamá. Gracias, mamá”.

La madre de Woods estaba de pie cerca del green 18 en Augusta National Golf Club con los hijos de Tiger, Sam y Charlie, cuando ganó su último campeonato importante en el Masters de 2019.

“Mi mamá no recibe suficiente crédito”, dijo Woods el año pasado. “Todos pensaron que era mi papá cuando me fui de gira, lo cual fue así, pero mamá estaba en casa. Si no lo sabes, mamá ha estado ahí toda mi vida. Siempre ha estado ahí en las buenas y en las malas”.