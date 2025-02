Incertidumbre para Daniel Suárez en NASCAR

VA EN SU PROCESO. El mexicano Daniel Suárez tomó parte de la contienda en el auto #99, y aunque consiguió calificarse entre los 23 pilotos que dieron el espectáculo, su desempeño no da ninguna esperanza de buenos resultados a sus miles de seguidores.

Este fin de semana tuvimos la primera carrera de NASCAR de 2025. Como ya es tradición cada inicio de año, Cup Series disputa una competencia de exhibición, sin puntos, llamada The Clash, que sirve para calentar los motores previo al majestuoso arranque del campeonato puntuable: las 500 Millas de Daytona.

El mexicano Daniel Suárez tomó parte de la contienda en el auto #99, y aunque consiguió calificarse entre los 23 pilotos que dieron el espectáculo, su desempeño no da ninguna esperanza de buenos resultados a sus miles de seguidores. Sí, yo sé que se trata de una pista atípica, muy corta, y que no tendremos condiciones similares a lo largo del campeonato, sin embargo, el regiomontano terminó en el lugar 22, a dos vueltas del líder, y jamás demostró el tener un buen auto.

El equipo Trackhouse Racing no le ha dado a Daniel las armas necesarias en los años pasados, y -tras ver su desempeño en Carolina del Norte- dudo que en 2025 sea diferente...

BANDERA VERDE… El talento de Dany no está en duda, al contrario. En 2024 -sin tener un auto de punta- consiguió una victoria que le mandó directo a los Playoffs. Pero al llegar a esas instancias son los Penske, Hendrick y Gibbs los que dan un paso al frente y pelean por el título. Trackhouse Racing ha hecho buenas compras y contrataciones, pero se queda corto, y hoy, pese a la gran base de fans generados por Suárez y Ross Chastain, no logra colocarse entre los equipos que disputan las victorias.

Sus pilotos tienen talento, pero la escuadra no logra respaldarlos, ya sea por una estrategia deficiente o una mala parada de pits, pero el resultado es el mismo, los ponen en posición en la cual tienen que remar contracorriente. Daniel encara su noveno año en Cup y para mantenerse en la serie es vital entregarles victorias a sus patrocinadores. No quiero ser ave de mal agüero, pero todo indica que, si cae un triunfo, será enteramente por el manejo del mexicano y no por el equipo. Ojalá le respalden para que pueda llegar al Championship 4...

ENTRADA A PITS… Con una fecha en México, en junio, comenzaremos a ver con mayor frecuencia detalles y reglamentaciones de NASCAR. Por ejemplo, la próxima semana se disputarán dos carreras que sirven de calificación para las 500 Millas de Daytona. Y como novedad, para 2025 tendremos el premio a la vuelta más rápida en carrera. Mientras en Fórmula 1 el punto extra dejará de aplicarse en este año, en la serie estadounidense lo implementarán a partir de Daytona, con la diferencia que no sólo será válido para quienes queden en el Top 10, sino para cualquier piloto.

Así, una vez más NASCAR toma elementos atractivos de otras series. Desde ahora se los digo, gracias a su emoción y competencia, la base de fanáticos mexicanos irá en aumento...

SALIDA DE PITS… Habíamos hecho un recuento de los mexicanos que estarán en NASCAR en 2025. Confirmados: Dany en Cup y Andrés Pérez de Lara en Truck Series. Eloy Sebastián, actual campeón de Challenge, será presentado en los próximos días como piloto del Rev Racing para ARCA, una serie regional (lo leyeron primero en La Crónica de Hoy), y Regina Sirvent seguirá en el programa NASCAR Diversity.

Estamos en el punto exacto en el cual las marcas que quieran apostar por el automovilismo puedan escoger a talento mexicano. Conforme se acerque la ronda de Cup y Xfinity en el Autódromo Hermanos Rodríguez, todo irá en aumento. No digan que no les avisé...

BANDERA A CUADROS… En los próximos días comenzará el movimiento previo a la campaña del 75 aniversario de la Fórmula 1. Esta será la última temporada con las regulaciones del motor V6 híbrido como lo conocemos y los equipos ya tienen listas sus atractivas alineaciones.

Para el mercado mexicano (léase GP de la Ciudad de México) esta será una campaña de retos, pues sin Sergio ‘Checo’ Pérez en la parrilla las razones para madrugar y ver las carreras en vivo disminuyen. ¿Los mexicanos en Fórmula 2 y Fórmula 3 cuentan con lo necesario para convertirse en ese nuevo motivo? Ya platicaremos de ellos en las próximas entregas...

Así las cosas… sobre ruedas...