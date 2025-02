Real Madrid felicita a Cristiano Ronaldo en su cumpleaños 40

Cristiano Ronaldo cumple 40 años "El Bicho" vivió algunos de los mejores momentos de su carrera durante sus 9 temporadas con el Real Madrid.

Este miércoles 5 de febrero, el futbolista portugués, Cristiano Ronaldo está celebrando 40 años de edad como uno de los máximos goleadores a nivel mundial. Su ex equipo, el Real Madrid, le dedicó unas palabras de felicitación a través de sus redes sociales. ‘El Bicho’ tiene la marca de más anotaciones realizadas con el equipo merengue en su historia, además de haber ganado múltiples títulos con la institución, incluyendo 4 Champions League.

“Querido Cristiano, desde el Real Madrid, queremos mandarte una cariñosa felicitación en tu 40 cumpleaños. Todos los madridistas estamos orgullosos de tu leyenda y de lo que representas para nuestra historia. Feliz día con tu familia y tu gente querida.” fue el mensaje que lanzó el cuadro blanco acompañado de varias fotos de su ex goleador.

🥳 Querido @Cristiano, desde el Real Madrid, queremos mandarte una cariñosa felicitación en tu 40 cumpleaños. Todos los madridistas estamos orgullosos de tu leyenda y de lo que representas para nuestra historia. Feliz día con tu familia y tu gente querida. pic.twitter.com/CxOiNhcCNd — Real Madrid C.F. (@realmadrid) February 4, 2025

¿Qué dijo Cristiano Ronaldo recientemente sobre su salida del Real Madrid?

“Quería una motivación diferente. No me desgastó, porque fue algo que le dije al presidente y él lo aceptó. En ese momento no se portó tan bien conmigo. Lo hace siempre así. Después yo ya no podía volver atrás, ya le había dado mi palabra a la Juve. Aprecio mucho a Florentino, es una persona seria, ganamos muchas cosas juntos. Algún mensaje nos enviamos de vez en cuando”

Es mi casa. Mis hijos crecieron ahí, jugué muchos años en el Madrid. Fue donde fui más feliz futbolísticamente. Me alegro que lo sigan recordando. He hecho cosas muy importantes. Cuando dejas un legado, la gente no se olvida”,aseguró en entrevista con el periodista Edu Aguirre.

El paso de Cristiano Ronaldo por el Real Madrid

En verano de 2009, el Real Madrid fichó a Cristiano Ronaldo, proveniente del Manchester United en lo que fue el fichaje más caro de la historia en ese momento por 80 millones de libras. Llegando como una de las máximas promesas del futbol mundial, el delantero lusitano llegó con la misión de hacer historia en uno de los clubes más ganadores del futbol mundial.

Durante sus 9 temporadas como futbolista del cuadro madridista, Cristiano se convirtió en el máximo anotador de este club, superando a otros destacados futbolistas como Raúl González Blanco (323), Alfredo Di Stéfano (308), Ferenc Pukas (242), Hugo Sánchez (208), Paco Gento (182), entre otros.

En 2014, Cristiano Ronaldo ayudó a ponerle fin a una sequía de 12 años que tenía el equipo blanco sin ganar la UEFA Champions League y convirtiéndose en el primer equipo en ganar 10 Copas de Europa. Junto a Karim Benzema, Gareth Bale, Luka Modric, Sergio Ramos, Daniel Carbajal y otros elementos destacados, CR7 fue pieza clave para posicionar de nueva cuenta a este equipo en lo más alto del futbol internacional, consiguiendo las Champions del 2016, 2017 y 2018.

Tras ganar la Champions League de 2018 el 26 de mayo ante el Liverpool, Cristiano Ronaldo fue cuestionado sobre su futuro en el equipo, a lo que aseguró “Fue muy bonito estar en el Real Madrid”. Días después, se anunció que Ronaldo continuaría su carrera en la Juventus de Turín, donde estuvo cuatro temporadas.