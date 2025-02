NFL y valores; Harrison Butker defiende familia, masculinidad, feminidad, y la tradición católica

El pateador de los Kansas City Chiefs señala que el éxito verdadero no está en la fama, sino en vivir con valores, defender la tradición familiar y la vida — En el Súper Bowl LIX, el jugador de los Kansas City Chiefs, Harrison Butker, es el centro de atención, por sus logros en el emparrillado y por su discurso en el Benedictine College.

En su mensaje a los graduados de 2024, Butker expresó la importancia de la fe católica, la familia tradicional, la vida, la feminidad, la masculinidad, y los valores que considera esenciales para el éxito personal, profesional y social.

Crítica a Líderes y Defensa de la Vida

Desde el inicio de su discurso, reafirmando recientemente en una conferencia de prensa previa al juego de este domingo, Butker felicitó a los graduados por superar los desafíos de la pandemia, y se pronunció contra los líderes que hoy afectan negativamente a la sociedad.

En particular criticó a políticos católicos que respaldan el aborto, incluyendo al ex presidente de los Estados Unidos, Joe Biden; “ser católico no es suficiente si no se defienden los principios fundamentales de la Iglesia”.

Autenticidad Católica y Papel de la Iglesia

Butker exhorto a los graduados a vivir su fe sin miedo, incluso cuando esto vaya en contra de las tendencias culturales actuales.

Se refirió a la “Iglesia de lo agradable”, y criticó a los sacerdotes y obispos que priorizan su comodidad personal sobre la guía de sus feligreses; “la auténtica fe católica requiere valentía y compromiso”.

Familia y Rol de la Mujer

Uno de los puntos más comentados de su discurso fue su visión sobre la familia y el rol de la mujer en este siglo XXI.

El pateador de los Kansas City Chiefs, tres veces ganador del Súper Bowl, felicitó a las graduadas, y les expresó que muchas encontrarán su mayor alegría en el matrimonio y la maternidad.

Enseguida elogió a su esposa, Isabelle Butker, por asumir su vocación como madre y ama de casa, destacando la importancia de este papel en la formación de los hijos y el apoyo al esposo.

Explicó que las habilidades que requiere la posición de Ama de Casa son muy valoradas en las empresas, como resolución de conflictos, empatía, asertividad, comunicación, administración financiera, educación enfocada, resiliencia, paciencia, entre otras.

Pidió a las graduadas evitar el engaño de los movimientos progresistas que quieren hacer creer la mentira que solo los trabajos fuera del hogar y la familia, son importantes.

Este mensaje fue respaldado por Tavia Hunt, esposa del CEO y dueño de los Kansas City Chiefs, una ganadora de certámenes de belleza que hoy preside la Organización de Mujeres de los Chiefs.

“Afirmar la maternidad y elogiar a la esposa, así como destacar el sacrificio y la dedicación que se necesita para ser madre, no es intolerante; es enriquecedor reconocer que el arduo trabajo de una mujer para criar a sus hijos no es en vano”, escribió Tavia Hunt, en su cuenta de Instagram.

“Innumerables mujeres con un alto nivel educativo dedican sus vidas a criar y guiar a sus hijos. Que alguien no esté de acuerdo contigo no lo hace odioso; simplemente significa que tienen una opinión diferente. Celebremos las familias, la maternidad y la paternidad”, dijo Hunt.

El mensaje fue expresado días después de las críticas que recibió Butker por su discurso pronunciado en la Benedictine College, cuando afirmó que el papel preponderante de la mujer no estaba en su vida profesional.

Masculinidad y Tradición

El jugador número 7 de los Chiefs también llamó a los hombres a abrazar su masculinidad sin disculpas y resistir la “emasculación cultural” o “castración de la masculinidad” por parte de los movimientos progresistas.

Los animó a enfrentar desafíos, atreverse a hacer cosas difíciles, asumir responsabilidades y evitar la complacencia.

Butker también expresó su profundo respeto por la Misa Tradicional Latina,y reveló que es un pilar en su vida espiritual y una guía para encontrar orden y estabilidad.

Mensaje Contracultural

El discurso de Harrison Butker fue muy escuchado y atendido, y generó reacciones polarizadas. Sus declaraciones fueron aplaudidas por quienes comparten su visión sobre la fe, la familia, y contra el aborto.

También fue criticado por los movimientos que defienden las ideologías progresistas actuales, quienes incluso llegaron a pedir que se le despidiera por haber hecho válida su libertad de expresión.

Ante ello el jugador de los Kansas City Chiefs mantiene firmes sus convicciones, y se consolida como una voz influyente en la defensa de los valores tradicionales, la vida, la familia, la feminidad y la masculinidad.

Éxito, Trofeos , Fe y Familia

El jugador de la NFL que está a favor de la Fe y la Familia El jugador de los Kansas City, Chiefs, de la NFL, que está a favor de la Fe y la Familia, Harrison Butker. (NFL)

Harrison Butker demuestra que el éxito puede ser medido con trofeos, y también por el compromiso con la fe y la familia.

En un siglo, mundo y sociedades cambiantes donde los valores están en constante transformación a gusto de los líderes en turno y los grupos económicos que generan agendas, su mensaje desafía las tendencias e imposiciones contemporáneas, y refuerza la idea de que la autenticidad y la convicción son esenciales para vivir una vida plena.

El discurso de Harrison Butker en el Benedictine College impactó a los graduados, y también reavivó el debate sobre la importancia de los valores en la sociedad moderna, a contra corriente de la cultura libertaria disfrazada de justicia y derechos civiles.

