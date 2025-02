Alegna González regresa a la caminata en marzo próximo

SE PREPARA. La marchista mexicana ya se encuentra en plenos entrenamientos.

Luego de un exitoso 2024, donde cristalizó su segunda experiencia en Juegos Olímpicos y finalizó cuarta en el Tour Mundial de Marcha, Alegna González toma fuerza para afrontar un nuevo año de retos que, aseguró, será largo en cuanto al periodo competitivo.

“Hubo competencias buenas y otras no tanto, de cada una me llevo lo mejor y siempre siendo muy crítica conmigo misma, saber que hice bien y que no; el Tour Mundial me dejó un buen sabor de boca, pero siempre queriendo más”, comentó.

CAMPEONATO MUNDIAL

El Campeonato Mundial de Atletismo en Tokio se posiciona como el certamen más importante de este 2025 para la marchista chihuahuense, en el que podría debutar en la prueba 35 km tras anunciarse los cambios en las distancias de 20 y 35 km, que el próximo año tendrán incremento en las distancias para convertirse en medio maratón y maratón.

“En estos últimos años, la marcha ha estado en constantes cambios en cuanto a las distancias y nos tenemos que adaptar, ver qué procede en las pruebas; ahora estamos en los 20 y 35 km y para 2026 entran las pruebas de medio y maratón”, compartió.

NUEVOS RETOS

“Me siento feliz de afrontar nuevos retos, como el próximo Mundial que me emociona es una competencia que espero y quizá estaré debutando en una prueba diferente, pues para mí sí sería nueva (35 km), aún no he tenido contacto con ella, espero que próximamente esté haciéndola y ver si es viable o no”, agregó.

Alegna González, que mantiene su preparación permanente en el Centro Nacional de Desarrollo de Talentos Deportivos y Alto Rendimiento (CNAR) con la guía del entrenador Ignacio Zamudio, abrirá temporada en marzo con competencias en China y Eslovaquia.