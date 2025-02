La nueva cara de la Fórmula 1...

BÓLIDOS. La Fórmula 1 ya era un gran espectáculo, pero lo que vivimos ayer en Londres lo lleva al siguiente nivel.

Cuando el grupo estadounidense Liberty Media adquirió la Fórmula 1 sabíamos que habría cambios sustanciales. Pasaron nueve años desde la transacción (por 8,000 millones de dólares, por cierto) y este martes se consolidó el pase de estafeta.

La Fórmula 1 ya era un gran espectáculo, pero lo que vivimos ayer en Londres lo lleva al siguiente nivel, donde habita el Super Bowl y las finales de la NBA. La serie celebró, por vez primera en la historia, una presentación conjunta de sus pilotos, equipos y autos. Hubo músicos invitados, alfombra roja y pirotecnia, todo con el pretexto de arrancar la temporada 75.

Cada equipo escogió una manera distinta de develar su auto, pero la espectacularidad fue la constante. Algunos dejaron que fueran sus pilotos quienes descubrieran el monoplaza, otros prefirieron que el auto emergiera de entre una nube de humo e incluso Aston Martin proyectó un video donde jugaba con la herencia inglesa del agente 007 y sus pilotos...

BANDERA VERDE… Liberty Media cumplió su cometido. Tomó una serie deportiva (que ya creíamos explotada) y la llevó por encima de todo lo pensado. Si ya con la docuserie de Netflix habían convertido al deporte en espectáculo, la presentación de ayer nos demuestra que la categoría, como la conocíamos, no existe más.

Hace un par de años -y tras ganar una carrera Sprint- Sergio Pérez lo dijo: “Esta no es la Fórmula 1 con la cual crecí, y no es la que me gusta”. Y compartió el sentir del mexicano. La máxima categoría del automovilismo mundial tiene toques de circo. Cierto, eso hará que la base de espectadores y fanáticos crezca, ni dudarlo, pero también hará que nos olvidemos de un aspecto fundamental: lo deportivo. No debemos olvidar que en cada sesión y en cada carrera 20 pilotos arriesgan su vida para buscar el triunfo...

ENTRADA A PITS… Enfoquémonos pues, en lo deportivo. Conocimos -oficialmente- a las duplas que habrán de disputar el campeonato mundial. Se develaron los diseños de pintura de los monoplaza y pudimos ver los aspectos aerodinámicos fundamentales de cada auto. El equipo satélite de Red Bull nos presentó un nuevo nombre, y Mercedes regresó a su diseño de pintura tradicional.

Vimos el “buen ambiente” que se vive en Williams entre Carlos Sainz y Alex Albon y pudimos conocer a los cinco novatos que tendremos en parrilla.

Con este espectáculo se da el banderazo verde a la temporada del 75 aniversario y los pilotos y equipos pueden regresar a lo importante, el trabajo en pista.

La serie volará a Sakhir para celebrar tres días de pruebas, del 26 al 28 de febrero, y después se trasladará a Australia, para el primer Gran Premio del año, del 14 al 16 de marzo. Eso es importante…

SALIDA DE PITS… De este lado del mundo se celebraron -el fin de semana pasado- las 500 Millas de Daytona, carrera que sirve de arranque para NASCAR Cup Series. El mal clima “cortó” la carrera en un par de ocasiones y provocó que tuviéramos una ronda nocturna, sin embargo, no podemos quejarnos, pues el ganador se conoció hasta los últimos metros, en un final en tiempo extra.

El triunfo fue para William Byron, quien se llevó la victoria por segundo año consecutivo. Con este resultado califica de manera directa a los Playoffs de la categoría y puede enfocarse en tener buenas carreras sin la presión de un boleto a postemporada.

El mexicano Daniel Suárez se vio involucrado en un accidente hacia el final de la carrera y él sí deberá pensar en la postemporada en cada fin de semana...

BANDERA A CUADROS… En cuanto a las series internacionales que tradicionalmente siguen los mexicanos, sólo falta el arranque de IndyCar, la categoría estadounidense de autos fórmula, donde participa el regiomontano Patricio O’Ward. La categoría tardará un poco más en comenzar su calendario y su primera carrera será hasta el 2 de marzo, en St. Petersburg. Aunque esta semana se encuentran en pruebas oficiales y el mexicano O’Ward lideró las acciones de una jornada, lo que mantiene el sueño de tener un campeón tricolor en la serie o bien, un ganador de las 500 Millas de Indianápolis. Vaya, que soñar no cuesta nada...

Así las cosas… sobre ruedas...