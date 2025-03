La conexión Cadillac F1 con ‘Checo’ Pérez...

MONOPLAZA El proyecto iniciado por Michael Andretti y hoy liderado por General Motors y TWG Motorsports tiene luz verde para arrancar los trabajos con el fin de incorporarse al Campeonato Mundial FIA de Fórmula 1.

El pasado viernes 7 se dio el anuncio oficial: Cadillac había cumplido con todos los requisitos impuestos por la Fórmula 1 y recibía la venia para formar parte de la parrilla de salida de 2026 en adelante. El proyecto iniciado por Michael Andretti y hoy liderado por General Motors y TWG Motorsports tiene luz verde para arrancar los trabajos con el fin de incorporarse -exactamente en un año- al Campeonato Mundial FIA de Fórmula 1. Sin duda, una noticia que interesa no sólo al automovilismo estadounidense, sino a la escena motor global.

Previo a ello, ya se rumoraba sobre quiénes serán los pilotos que formarán parte de este equipo y que ayudarán al desarrollo del monoplaza. Quien podría ser visto como el piloto más lógico, al ya ser parte del equipo Andretti en IndyCar Series, es el estadounidense Colton Herta, sin embargo, el hijo de Bryan tiene un problema mayor: no cuenta con los puntos FIA necesarios para la Superlicencia.

El estadounidense ha tenido un par de temporadas accidentadas y por mucho talento y velocidad que tenga, cuando se está involucrado en choques no suma puntos y por tanto no gana campeonatos. Sin títulos no hay buenos puntos FIA...

BANDERA VERDE… Así que si Colton no queda en los tres primeros lugares del año en IndyCar Series no tendría el menor sentido firmarlo como piloto Cadillac (y al ver el poder de Penske, Ganassi y hasta de McLaren, no luce viable). Por tanto, el equipo estadounidense comandado por Graeme Lowdon ya busca su mejor opción en el mercado. La lógica nos diría que uno de sus pilotos deberá contar con experiencia y talento en el desarrollo de monoplazas, mientras que el segundo podría ser un joven, arriesgado y con velocidad, que pueda crecer en la escudería.

Sobre el piloto experimentado, la lista de disponibles muestra opciones bastante atractivas y probadas, como Valtteri Bottas, Daniel Ricciardo, Zhou Guanyu y. por supuesto, Sergio ‘Checo’ Pérez. De entre ellos podría salir el piloto 1, y se dice que el mexicano se coloca en el tope de las preferencias, debido al paquete de patrocinadores que siempre le ha acompañado...

ENTRADA A PITS… Al revisar el currículum de Graeme Lowdon, designado como el nuevo jefe de equipo para el Cadillac F1, destaca que su más reciente trabajo en el automovilismo de gran nivel se dio en el Campeonato Mundial de Resistencia (WEC), al frente del Manor Motorsport, equipo donde militaron dos mexicanos: Roberto González y Picho Toledano. González, un gran amante de la velocidad, campeón de LMP2 en el WEC y ganador de las 24 Horas de Le Mans, forma parte del consejo de una de las mayores empresas patrocinadoras de ‘Checo’; mientras que Toledano, competidor desde los karts y gran amigo de ‘Checo’, colabora con Pérez en actividades empresariales dentro y fuera de las pistas. De esas conexiones, que de pronto se dan en el deporte motor… Ya tendremos muchos meses para hablar de esto...

SALIDA DE PITS… Enfocándonos en el presente, mañana arranca la temporada del 75 aniversario de la Fórmula 1. Al celebrarse en Melbourne, Australia, los mexicanos tendremos que trasnocharnos en todas las sesiones y en la carrera. Así que, para no perderse ningún detalle, les dejo los horarios: jueves 13, Práctica 1 a las 19:30; Práctica 2, 23:00; viernes 14, Práctica 3, 19:30; Calificación, 23:00; sábado 15, Gran Premio de Australia, 22:00.

Los favoritos para llevarse el triunfo son los pilotos del equipo campeón mundial, McLaren. Los potenciales competidores: Ferrari y (sorprendentemente) Williams.

El jueves, al término de las dos primeras sesiones tendremos un panorama más acertado, pero lo cierto es que, al menos en papel, Red Bull Racing no luce en la terna para el pódium...

BANDERA A CUADROS… Además de la F1 arrancará la temporada de Fórmula 3 y Fórmula 2, ahí mismo, en el Albert Park de Melbourne. En la F3 veremos a Noel León y Santiago Ramos, y en la F2 a Rafael Villagómez. Suerte para los tres mexicanos, quienes estarán en la mira de los aficionados de nuestro país, pues con la ausencia de ‘Checo’, se convierten en nuestras mayores cartas para llegar a la Fórmula 1… En América, Andrés Pérez de Lara regresa a la acción en NASCAR Trucks, y Daniel Suárez en NASCAR Cup, ambos en Las Vegas...

Así las cosas… sobre ruedas...