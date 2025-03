Max Verstappen sugiere cambiar de equipo a Liam Lawson

Max Verstappen se cansó rápido de Liam. El neerlandés cree que en Racin Bull el neolezelandés "sería más rápido". (Foto especia)

Antes de que se complete la segunda carrera de la temporada 2025 de la Fórmula 1, Max Verstappen ya sugirió que su compañero de equipo, el neozelandés Liam Lawson, lo pasen a Racing Bulls, donde iría “más rápido”.

Racing Bulls es el equipo filial de Red Bull en la Fórmula 1, donde puede haber cambio de pilotos durante la temporada; en su momento se planteó que Yuki Tsunoda tomaría el lugar de Sergio ‘Checo’ Pérez, pero se decidieron por el neozelandés, quien no ha dado el rendimiento esperado.

Luego de una mala Qualy de Lawson, sumado a que no tuvo puntos en la carrera Sprint del GP de China, Max Verstappen analizó el trabajo de Red Bull en lo que va de la temporada, donde le preocupa que su compañero no se ha adaptado del todo bien; esto dijo a De Telegraaf.

“Siempre es difícil de decir, pero cuando Liam todavía conducía en Racing Bulls, estaba bastante igualado con Yuki Tsunoda. No había mucha diferencia entre ellos. Ahora, de repente, esa diferencia es muy grande, y además ellos (Racing Bulls) están muy cerca de mí, así que eso te dice algo”, comentó.

“Si haces una media entre los dos pilotos... también con los otros equipos, porque están todos bastante cerca. Creo que iría más rápido en el auto de Racing Bulls. Sí, realmente lo creo”, dijo.

Liam Lawson no ha sumado ningún punto; Verstappen terminó 2° en el GP de Australia y 3° en la Carrera Sprint de China, por lo que está cargando con Red Bull actualmente.

Números de Lawson con Red Bull

-Qualy GP Australia: P18

-Carrera GP Australia: Abandono

-Qualy Sprint China: P20

-Carrera Sprint China: P14

-Clasificación GP China: P20

Helmut Marko, sentencia a Lawson

Liam Lawson tendrá que escuchar a Helmut Marko. Apenas empieza la temporada y en Red Bull ya hay preocupación por su segundo piloto. (Foto especi)

El asesor de Red Bull Helmut Marko no sólo calificó como ‘decepcionante’ el desempeño de Liam Lawson en la Carrera Sprint y Qualy del GP de China, sino que aseguró que es cierto que ‘no tiene tiempo’, por lo que una virtual salida del equipo podría estar cercana.

“Fue decepcionante, no es lo que esperábamos. Tenemos que analizarlo todo y luego ya veremos. Todo depende del rendimiento, y él no cumplió. Él dice que no consiguió calentar los neumáticos a tiempo, pero la F1 es un deporte competitivo”, comentó con ‘Motorsport’, ‘Sky Sports’ y otros medios luego del segundo día del GP de China.

Al asesor de Red Bull se le preguntó sobre lo que dijo el propio Lawson, de que debe adaptarse rápido al RB21 porque se le acaba el tiempo, a lo que él contestó: “Tiene razón, no lo tiene”.

Elogia a Hadjar y Tsunoda, pilotos Racing Bulls

“Yuki Tsunoda, en la primera carrera y en la carrera Sprint, fue competitivo. No cometió errores. Aún más impresionante fue Hadjar en su segunda carrera. No conocía el circuito y ha quedado séptimo, así que es aún más impresionante. Demuestra que el programa junior está funcionando”.