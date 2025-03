Liga MX: Partidos, fechas y horarios de la Jornada 13 | Clausura 2025

Jornada 13 Liga MX | Clausura 2025 La Liga MX se reanuda luego de la actividad de selecciones naciones durante la Fecha FIFA.

La recta final del torneo regular en el futbol mexicano arranca tras el final de la Fecha FIFA. Los equipos tuvieron una semana de descanso para preparar estas últimas cinco fechas del certamen. En el partido estelar, tendremos a América y Tigres enfrentándose por la posibilidad de tener el liderato general de la clasificación y comenzar a perfilarse rumbo a la liguilla. Pero también, Chivas y Cruz Azul chocarán para mejorar su posición y mantener sus esperanzas de estar en la disputa por el título.

Partidos y horarios de la jornada 13 | Liga MX, Clausura 2025

Jornada 13 Liga MX | Clausura 2025 La Liga MX se reanuda luego de la actividad de selecciones naciones durante la Fecha FIFA.

Necaxa vs Querétaro | viernes 28 de marzo (19:00 horas)

Comenzando con la actividad futbolística, veremos a los Rayos de Nicolás Larcamón, quienes han mantenido el buen ritmo y un estilo de juego combativo que comienza a emocionar a sus fans para regresar a la liguilla. Gallos ha tenido otra temporada llena de irregularidades, pero una buena racha podría ser suficiente para poder aspirar a puestos de Play-in, por lo que si quieren salvar el semestre debe comenzar ahora.

Mazatlán vs Atlas | viernes 28 de marzo (21:00 horas)

Uno de los principales protagonistas del viernes futbolero regresa mientras se encuentra entre la espada y la pared. Mazatlán sigue en el último puesto de la tabla de cocientes y está a cinco puntos por debajo de Puebla con 15 unidades todavía por disputar. Atlas también está en un aprieto similar, siendo el antepenúltimo de esta clasificación. Los rojinegros no han tenido grandes torneos después de su bicampeonato y el tiempo les ha pasado factura.

Toluca vs Pachuca | sábado 29 de marzo (17:00 horas)

Reanudando las emociones, Toluca ha ganado cinco de sus últimos seis partidos y parece estar encontrando su mejor momento. El equipo de Antonio Mohamed comienza a explotar el potencial de su ofensiva y ser uno de los candidatos más sólidos al título. Por su parte, los Tuzos han sido uno de os mejores visitantes del torneo y una victoria en el Nemesio Diez podría demostrar que Pachuca tiene lo necesario para competir en la liguilla.

FC Juárez vs Puebla | sábado 29 de marzo (19:05 horas)

El sueño de los ‘Bravos’ por su primera liguilla en la historia se mantiene intacto. El equipo fronterizo llega en la novena posición, lo que sería un lugar en el play-in. Los dirigidos por Martin Varini han sido fuertes en casa y necesitan mantenerse así para poder seguir con rumbo a la postemporada. La Franja es penúltimo de la tabla de cocientes y necesita ganar sí o sí para poder evitar una de las multas que reemplazan el descenso desde el 2020.

América vs Tigres | sábado 29 de marzo (19:05 horas)

Dos de los equipos más ganadores del futbol mexicano en los últimos 15 años se enfrentan en la búsqueda del liderato general. Los azulcremas aparecen en la cima de la clasificación general y con sueño del tetracampeonato más vivo que nunca. Ahora, estarán en casa para este importante partido. Los Tigres se mantienen invictos bajo el mando de Guido Pizarro como entrenador, quien fue cuestionado tras asumir el puesto por la abrupta salida de Veljko Paunovic del club y que ahora está con el Oviedo FC de la segunda división del futbol español.

Chivas vs Cruz Azul | sábado 29 de marzo (21:05 horas)

Para el horario estelar, un duelo de dos grandes del futbol mexicano. Guadalajara ha tenido un torneo con múltiples altibajos, pero se mantiene apenas en posiciones de Play-In. Ahora, los rojiblancos necesitan seguir sumando de a tres para seguir aspirando a estar en la fase final por el título. La Máquina de Iván Alonso ha mantenido su competitividad durante la campaña tras la salida inesperada de Martín Anselmi como la tercera mejor defensiva.

Monterrey vs Tijuana | sábado 29 de marzo (21:15 horas)

Martín Demichelís consiguió un respiro luego de la victoria ante Pumas. Sin embargo, los Rayados todavía se encuentran lejos de estar peleando por los primeros puestos. Además, no podrán contar con Sergio Ramos, quien fue expulsado por una patada en contra de Guillermo Martínez. Xolos llega como el último lugar de la clasificación y con esperanzas virtualmente nulas de estar en la disputa por el campeonato.

Santos Laguna vs Atlético de San Luis | domingo 30 de marzo (17:00 horas)

Los ‘Guerreros’ han tenido otro torneo decepcionante en el que han estado todo el tiempo en la parte baja de la clasificación. La llegada de Fernando ‘Tano’ Ortiz no ha sido suficiente para corregir el rumbo y regresar a este equipo a puestos de protagonismo. San Luis, que estuvo en la liguilla el torneo pasado, no ha podido mantener ese nivel en este Clausura 2025 y si no tiene un cierre fuerte, se quedará sin posibilidades de ir por el título.

León vs Pumas | domingo 30 de marzo (19:30 horas)

Para cerrar las acciones, tendremos un duelo felino de alto nivel. ‘La Fiera’ tuvo una dura Fecha FIFA tras enterarse que no podrá participar en el Mundial de Clubes de la FIFA debido a los lineamientos de multi propiedad con Pachuca. Ahora, buscan que esto no les afecte en la recta final de la campaña. En contra parte, Efraín Juárez tuvo algunos días de trabajo y finalmente podrá contar con plantel completo para encarar estas últimas jornadas y la fase final de la Concacaf Champions Cup.