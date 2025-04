Sergio Pérez dice que ya tiene conversaciones para volver a la Fórmula 1

Sergio Pérez, expiloto Red Bull, dio pistas sobre volver a la Fórmula 1. El mexicano dice que ya conversa con varios equipos. (Foto especi)

Sergio Pérez reveló que está disfrutando de su tiempo fuera de la Fórmula 1, etapa que le está permitiendo analizar lo que ha sido una exitosa carrera en la que alcanzó el subcampeonato en 2023, además de seis victorias y 39 podios.

“Ha sido fantástico tener este tiempo para tomar distancia, ver el deporte desde fuera y ser capaz de darme cuenta del recorrido que he hecho hasta ahora en muchos aspectos”, dijo Pérez en una entrevista con la web oficial de la F1.

Ya hay conversaciones para regresar

“Siento que estoy en una posición privilegiada con mi carrera, sabiendo que siempre he aprovechado al máximo todas mis oportunidades, y eso para mí, como deportista, es muy importante”, agregó.

Sin embargo, pese a disfrutar de estar fuera de las pistas, el de Guadalajara confiesa que no descarta un regreso a la Fórmula 1 y, más aún, asegura que hay conversaciones para ello.

“Si encuentro un proyecto que me motive plenamente a volver, donde el equipo crea en mí y valore mi trayectoria, mi experiencia y todo lo que puedo aportar, sería muy atractivo considerarlo”.

“Por eso me he dado al menos seis meses para evaluar todas mis opciones y tomar una decisión sobre mi futuro profesional. Hay algunos proyectos muy interesantes.

“Me han contactado varios equipos desde Abu Dabi. Ahora mismo, la temporada ya ha comenzado, así que se abrirán algunas posibilidades en los próximos meses”.

‘Checo’ Pérez insistió en que hay charlas múltiples para un eventual regreso a la máxima categoría, pero puso el foco en la necesidad de tener la motivación para darlo todo nuevamente.

Volverá solo el proyecto tiene sentido

“Estamos hablando con varias partes. Una vez que conozca todas mis opciones, tomaré una decisión. Lo que tengo muy claro es que solo volveré si el proyecto tiene sentido y es algo que puedo disfrutar”.

“Llevo mucho tiempo en la F1, casi todo. Una vez que das un paso atrás, te das cuenta de cuánto hay que renunciar en la vida para estar en este deporte. Así que, para estar completamente comprometido con la F1, necesito motivación”.

El expiloto de Red Bull valoró que haya interés en torno a su capacidad luego de su traumático final en la pasada temporada.

“Es bueno estar en esta posición sabiendo que la gente te quiere como piloto. En la F1, la gente tiene mala memoria. En un par de carreras, olvidan lo que has hecho. La gente se da cuenta de que mi posición no era la más fácil en la F1, y en general lo he hecho muy bien”, finalizó.

Sergio Pérez arribó a la Fórmula 1 en la temporada 2011 como piloto del equipo Sauber.