Jack Nicklaus cree que Tiger resurgirá cuando juegue el PGA Tour Champions

Tiger y Jack Nicklaus, dos leyendas del golf. Amigos y confidentes del mismo oficio. (Foto especia)

Jack Nicklaus, de 85 años, ganador de 18 Majors y confidente de Tiger Woods de 49 años, expresó recientemente que Woods, podría dominar el PGA Tour Champions cuando la leyenda del golf, lesionada, regrese a competir en 2026.

El PGA Tour Champions es para jugadores mayores de 50 años y por ello pueden utilizar carritos en sus recorridos, algo que beneficiaría a Tiger tras sus lesiones.

Tiger Woods se sometió en marzo pasado a una cirugía por una rotura del tendón de Aquiles, por lo que se ha visto obligado a perderse el resto de la temporada del PGA Tour.

Si la recuperación de Woods es buena, el californiano podría terminar jugando en el Campeonato PNC de fin de año junto a su hijo Charlie Woods justo antes de Navidad.

Nicklaus se muestra convencido de que su compañero Woods volverá al golf y mejorará su rendimiento cuando se una al PGA Tour Champions.

Woods cumple 50 años el 30 de diciembre, por lo que podrá competir en el circuito para mayores de 50 años en 2026. “Tiger está lesionado, pero creo que se recuperará y volverá a jugar y dominará”, declaró Nicklaus

Nicklaus lo aseguró porque sabe que Tiger es demasiado competitivo como para no jugar. “No creo que no juegue. Creo que jugará. No creo que Tiger juegue por dinero. No necesita dinero. Tiger jugará por la competencia. Le encanta competir y, obviamente, es muy bueno en eso”, apuntó.

“Tiger ha tenido sus problemas, y los ha superado casi todos cada vez que los ha tenido. Espero que lo vuelva a hacer”, subrayó el viejo amigo de Woods.

Antes de operarse de una rotura de tendón de Aquiles el mes pasado, Woods se sometió a la sexta cirugía de espalda de su carrera.

Antes de eso, Woods se recuperaba de una cirugía en la pierna y el tobillo tras su terrible accidente automovilístico en Los Ángeles en febrero de 2021. Woods tuvo la suerte de haber sobrevivido a ese accidente.