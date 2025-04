Arabia Saudita no descarta tener su propio equipo en la Fórmula 1

Circuito de Jeddah en Arabia Saudí. Este fin de semana se corre del GP de Arabia Saudí. (Foto especial)

Con la llegada del Gran Premio de Arabia Saudita al Circuito de Jeddah este fin de semana, correspondiente a la quinta fecha de la temporada 2025 de la Fórmula 1 (F1), el príncipe Khalid bin Sultan Al-Abdullah Al-Faisal, presidente de la Federación Saudí de Automovilismo, dejó ver la intención de tener su propio equipo en la parrilla de la categoría reina.

Durante una conversación con medios especializados, el príncipe Khalid fue consultado sobre la idea de que el Reino –o alguna entidad como el PIF, Fondo de Inversión Pública– adquiriera una escudería. Su respuesta fue tan directa como reveladora: “¿por qué no?”.

El interés es real. “Tenemos mucho interés; somos anfitriones de la Fórmula 1, patrocinando equipos. Así que no me sorprendería que se anunciara un equipo saudí y, personalmente, me gustaría ver un equipo saudí”, añadió.

“O sea, hay espacio disponible”, comentó el príncipe al ser preguntado por Motorsport.com sobre esta posibilidad. “Sólo hay 11 de 12 equipos... y también potencialmente uno o dos que podrían estar a la venta en el futuro. Es decir, podría suceder”, remarcó.

Dejó claro que si Arabia Saudí da el paso, será para hacerlo con ambición de triunfo. “Si alguna de las empresas saudíes participa en uno de los equipos, me gustaría que lo hicieran bien y tuvieran éxito”, subrayó. “Hay que saber exactamente qué equipo comprar, con quién asociarse y quién lo gestionará. La decisión es difícil”.

El interés saudí por el automovilismo no es nuevo. En los últimos años, el país ha estrechado vínculos con la Fórmula 1 a través de fuertes inversiones, como las de Aramco y Maaden en Aston Martin o su participación activa en la Fórmula E mediante el PIF. Ahora, con la construcción del nuevo circuito de Qiddiya –proyecto que busca reemplazar eventualmente a Jeddah como sede del Gran Premio de Arabia Saudí–, el escenario parece propicio a ampliar su huella en el deporte.

El príncipe también abordó el deseo del país de obtener una posición destacada en el calendario de la Fórmula 1. Con los Grandes Premios de Bahréin y Arabia Saudí reubicados este año por motivos del Ramadán, Khalid tiene claro que su objetivo es abrir la temporada en futuras ediciones.