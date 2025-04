Pumas y Chivas por el último boleto a Play-In; Toluca vs Cruz Azul por un millón de dólares en Liga MX

Juegos de la jornada 17 Pumas y Chivas se juegan todo en sus partidos de este sábado; Toluca y Cruz Azul van por millonario premio (Crónica Digital)

El cierre del Clausura 2025 llega con la jornada 17 y con ello existen dos frentes abiertos en la Liga MX: por un lado, Chivas y Pumas se disputan el último lugar en el Play-In; por otro, Toluca y Cruz Azul se enfrentan con la intención de embolsarse un millón de dólares.

Chivas y Pumas: ¿Qué necesitan para meterse a Play In?

La jornada 17 será decisiva para Guadalajara y Pumas de la UNAM, quienes protagonizan una batalla directa por alcanzar el último boleto disponible al Play-In. Con solo tres puntos por jugarse, la diferencia mínima entre ambos en la tabla general convierten este cierre en un auténtico drama. Chivas tendrá 15 minutos de ventaja sobre Club Universidad Nacional para saber cómo va el juego de los universitarios; su partido inicia 21:15 horas, y el de Pumas a la nueve de la noche.

Los dirigidos por Efraín Juárez llegan a esta última jornada ubicados en la décima posición con 21 unidades, tras vencer a Santos en su duelo más reciente. Esta cifra les otorga una ventaja importante: si derrotan a Tigres en el Estadio Universitario, su presencia en el Play-In está garantizada sin depender de terceros.

No obstante, cualquier resultado que no sea una victoria abre la puerta a Guadalajara. El Rebaño Sagrado, actualmente con 20 puntos en el puesto 11, necesita imponerse en el Clásico Tapatío frente al Atlas para sumar 23 unidades. Si eso ocurre y Pumas no gana en Monterrey, los rojiblancos accederán a la siguiente fase.

Hay un escenario más ajustado que también podría favorecer a Chivas. Si empatan ante Atlas, todavía conservarían esperanzas si los felinos pierden por dos goles o más, ya que el criterio de diferencia de goles podría jugar a su favor. Sin embargo, depender de una derrota abultada en el Volcán luce como una apuesta riesgosa.

Para los universitarios del Pedregal, el panorama es claro: una victoria les asegura el décimo lugar y su continuidad en el torneo. Un empate o derrota, en cambio, los deja expuestos a los movimientos de su perseguidor directo.

Toluca vs Cruz Azul: el juego para llevarse el premio millonario

Mientras Chivas y Pumas se juegan el pase, Toluca y Cruz Azul librarán un duel en el Estadio Nemesio Diez por un premio especial: un millón de dólares y el reconocimiento como el mejor equipo del año futbolístico 2024-2025 de la Liga MX.

Ambos equipos ya tienen asegurado su pase a la Liguilla y su boleto a la Concacaf Champions Cup 2026, pero eso no le resta intensidad al enfrentamiento. En la tabla acumulada del ciclo Apertura 2024 - Clausura 2025, los escarlatas suman 74 puntos, producto de 22 victorias, tres empates y ocho derrotas. Por su parte, La Máquina tiene 71 unidades con un registro de 21 triunfos, cuatro empates y ocho tropiezos.

Si el equipo dirigido por Vicente Sánchez gana, alcanzará los 74 puntos e igualará en el acumulado a los cementeros. En ese caso, el criterio de diferencia de goles entrará en acción, favoreciendo a los Diablos por su mejor diferencia. En cambio, un empate o triunfo celeste bastaría para que los dirigidos por Antonio Mohamed se coronen como el club más regular del año.