Si Wo Kim asalta el liderato en el RBC Heritage

Si Wo Kim se lleva los reflectores en la tercera ronda en Carolina del Sur. El sudcoreano saca un golpe de distancia a Thomas y a Novak. (Foto especial)

El sudcoreano Si Won Kim firmó una tercera ronda de 66 golpes (-5) y con eso se afianzó del liderato en el RBC Heritage, con un golpe de ventaja sobre su más cercano perseguidor.

Scottie Scheffler, número uno del mundo y campeón defensor firmó un 68 y se localiza empatado en la séptima posición de cara a la ronda final.

Kim hizo birdie en los dos primeros hoyos para alcanzar inmediatamente al líder Justin Thomas, y justo cuando empezaba a distanciarse, el surcoreano de 29 años se quedó corto en el par 4 del último hoyo e hizo bogey.

“Jugué genial; solo fallé el último hoyo, así que no es para tanto”, dijo Kim. “He jugado bastante bien los 35 hoyos. Así que no me voy a preocupar por el último hoyo. Estoy en buena posición. He estado jugando bien”.

Kim suma 198 golpes (-15), un golpe por delante de Andrew Novak (66) y Justin Thomas.

Scottie Scheffler tuvo una mala racha al principio de los últimos nueve hoyos que frenó su impulso, aunque aun así se mantuvo en el juego a solo cuatro golpes del líder.