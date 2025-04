El mundo del futbol también lamenta la muerte del Papa Francisco

Papa Francisco con la afición de San Lorenzo Jorge Mario Bergoglio fue socio del equipo argentino y creía en el deporte como una herramienta para promover la inclusión y la solidaridad.

Como millones de personas en el mundo, el Papa Francisco compartía la afición por el futbol. Nacido en un país que ha sido tres veces campeón del mundo de la FIFA, el Sumo Pontífice nunca ocultó su gusto por el deporte más popular del planeta, siendo incluso ‘hincha’ de San Lorenzo de Almagro. Hoy, tras el anuncio de su muerte, instituciones y figuras de este deportes le han dedicado un mensaje de despedida, recordando con cariño y admiración a uno de los seguidores más ilustres del balompié.

San Lorenzo dedica mensaje de despedida al Papa Francisco

Durante su vida, los aspectos de la fe de Jorge Mario Bergoglio y su afición por el futbol fueron de la mano. El recién fallecido Papa Francisco siempre expresó su afinidad por San Lorenzo de Almagro de la primera división argentina, club que, según él, encarnaba los valores de solidaridad y humildad en los que creía. Su conexión con el club lo llevó a convertirse en socio oficial de la institución.

En diferentes ocasiones, Francisco explicó que veía en el deporte una forma de promover la inclusión así como la justicia social, dos valores que promovió constantemente durante su gestión como Sumo Pontífice.

Ahora, el equipo utilizó sus redes sociales para dedicar un mensaje de despedida y de agradecimiento al Papa argentino.

Nunca fue uno más y siempre fue uno de los nuestros. Cuervo de niño y de hombre... Cuervo como sacerdote y Cardenal... Cuervo también como Papa...

Siempre transmitió su pasión por el Ciclón: cuando iba al Viejo Gasómetro para ver al equipo del 46, cuando confirmaba a Angelito Correa en la capilla de Ciudad Deportiva, cuando recibía las visitas azulgranas en el Vaticano siempre con felicidad total... Socio N°88235.

De Jorge Mario Bergoglio a Francisco, hubo algo que jamás cambió: su amor por el Ciclón.

Envueltos en un profundo dolor, desde San Lorenzo hoy le decimos a Francisco: ¡Adiós, gracias y hasta siempre! ¡Estaremos juntos por la eternidad!

Nunca fue uno más y siempre fue uno de los nuestros. Cuervo de niño y de hombre... Cuervo como sacerdote y Cardenal... Cuervo también como Papa...



Siempre transmitió su pasión por el Ciclón: cuando iba al Viejo Gasómetro para ver al equipo del 46, cuando confirmaba a Angelito… pic.twitter.com/nVc8fWC9wi — San Lorenzo (@SanLorenzo) April 21, 2025

Por su parte, la Asociación de Futbol Argentina (AFA) también dedicó con mensaje a través de sus cuentas oficiales para expresar su dolor y condolencias por el fallecimiento del Papa. Los actuales campeones del mundo destacaron su labor como promotor de este deporte, así como de guía espiritual para varios futbolistas.

#ProfundoDolor La AFA expresa su profunda consternación y dolor por el fallecimiento del Papa Francisco



📝https://t.co/r0lMYlcDhU pic.twitter.com/9tejL7wMnX — AFA (@afa) April 21, 2025

Tras el título obtenido por Argentina en la Copa del Mundo de la FIFA en Qatar 2022, el Papa Francisco mostró su alegría y dedicó un mensaje para los futbolistas que disputaron la gran final del torneo.

“A los vencedores todos los felicitan. Que lo vivan con humildad. Y al que no gana, que lo vivan con alegría porque el valor más grande no es ganar o no ganar, es jugar limpio, jugar bien . Tenemos que hacer crecer el espíritu deportivo y espero que este campeonato mundial ayude a retomar el espíritu deportivo, que te hace noble.” declaró en 2022 el Papa Francisco.