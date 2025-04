Maxi Rodada 2025: Fecha, Rutas, puntos de encuentro y más

Maxi Rodada 2025 Crédito: Especial

El próximo domingo 4 de mayo, la capital del país y el Estado de México se preparan para una jornada ciclista sin precedentes: la Maxi Rodada 2025, que este año se inspira en el universo de Star Wars.

Cientos de ciclistas, muchos ataviados como sus personajes favoritos de la saga, recorrerán las calles en un evento que celebra tanto el deporte como la cultura pop.

Un recorrido galáctico hacia el Lago de Guadalupe

La ruta culminará en el Lago de Guadalupe, ubicado en Cuautitlán Izcalli, Edomex. Este destino ha sido elegido como punto de encuentro para los participantes que partirán desde diversos puntos de la Ciudad de México y el Estado de México. La actividad es gratuita y abierta a todo público, promoviendo la convivencia y el respeto entre los asistentes.​

Puntos de encuentro y horarios

Para facilitar la participación, se han establecido múltiples puntos de salida en ambas entidades. Algunos de los más destacados incluyen:

CDMX:

5:00 h: Parque La Mexicana, Santa Fe

5:50 h: Centro Comercial Perisur

6:20 h: Metrobús Chilpancingo

6:50 h: Torre Latinoamericana

7:30 h: Ángel de la Independencia

Edomex:

6:30 h: Explanada del Palacio Municipal de Nezahualcóyotl

8:30 h: Estacionamiento Plaza Cosmopol, Coacalco

9:30 h: Ayuntamiento de Cuautitlán Izcalli​

La recomendación es legar puntualmente y unirse al grupo correspondiente para garantizar una experiencia segura y organizada.​

Una rodada temática

La elección del 4 de mayo no es casualidad; es el día en que se celebra el Star Wars Day, conocido por el juego de palabras “May the 4th be with you”. Los organizadores invitan a los asistentes a disfrazarse de personajes icónicos como Darth Vader, Luke Skywalker, Leia Organa, entre otros, para añadir un toque festivo y temático al recorrido.​

Recomendaciones para los participantes

Seguridad : Uso obligatorio de casco y luces en la bicicleta.

: Uso obligatorio de casco y luces en la bicicleta. Hidratación : Llevar agua suficiente para el trayecto.

: Llevar agua suficiente para el trayecto. Respeto : Mantener una actitud cordial y respetuosa con todos los asistentes.

: Mantener una actitud cordial y respetuosa con todos los asistentes. Inclusión: Se dará prioridad al ritmo de personas con discapacidad y menores de edad.​

Para más información y detalles sobre la ruta, se puede consultar la página oficial del evento en MaxiRodada en Facebook.

¡Que la Fuerza te acompañe en cada pedaleada!​