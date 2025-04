Bryson DeChambeau líder solitario en el LIV Golf Mexico City

Bryson DeChambeau se divirtió en la primera ronda. Al estadounidense le encantó el Club de Golf Chapultepec. (EFE)

Un empate al sexto sitio dejó al mexicano Carlos Ortiz la primera ronda de LIV Golf Mexico City que lideró Bryson DeChambeau en el Club de Golf Chapultepec al firmar tarjeta de 63 golpes (-8).

Mientras Cameron Smith y Jon Rahm compartieron el segundo sitio con 64 (-7), tras una primera ronda muy cerrada. Mal le fue al mexicano Abraham Ancer, quien con un golpe sobre par, empata al sitio 36.

DeChambeau, capitán del equipo Crushers GC, jugó de lo lindo en el Club de Golf Chapultepec, embocó siete birdies, un eagle y un bogey, que lo llevaron a firmar la tarjeta más baja de la primera ronda.

Pero DeChambeau no puede confiarse porque solo a un golpe de distancia le presionan ‘Cam’ Smith y Jon Rahm, también capitanes de los equipos Ripper GC y Legión XIII de manera respectiva con -7 impactos.

Tras el resultado el líder estadounidense expresó, “fue muy divertido, pegué el driver, le pegué bien. El campo es bueno. Hubo momentos donde pensé que podía pegar muy bien y lejos y otros no tanto. Los greenes están bien y fue una ronda buena, muy divertida”.

Jon Rahm, quien sabe que tiene al público mexicano en la bolsa dijo, “soy adoptado, me tratan casi como si fuese mexicano. Obvio no jugando con Carlos porque es local, pero me tratan increíble y por eso vuelvo, siempre ha sido muy divertido y la experiencia es muy buena y por eso vengo. Ojalá vengamos aquí por muchos años, la afición mexicana. A ver si consigo ganar otra vez”, resaltó el jugador de Barrika.

Carlos Ortiz fue el mejor de los mexicanos con un empate al sexto sitio junto a otros siete competidores, entre ellos el capitán de su equipo Torque GC, el chileno Joaquín Niemann, todos con -3 golpes.

Por su parte Abraham Ancer, a quien le cuesta mucho trabajo jugar a una altura de más de 2 mil metros sobre el nivel del mar, sufrió mucho con los greenes y se colocó hasta el puesto 36 con +1 golpe, el mismo resultado fue para el capitán de su equipo el español Sergio García.

Por equipos el Ripper GC de Smit y el Crushers GC de DeChambeau comparten el primer sitio con -15 golpes.