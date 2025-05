La UNAM obtiene en Campeonatos Nacionales Universitarios 2025 sus primeras 18 medallas

En el arranque de actividades de los Campeonatos Nacionales Universitarios convocados al seno de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES), los alumnos atletas de la Universidad Nacional Autónoma de México han cosechado 18 medallas: una de oro, dos de plata y 15 de bronce.

El judo de la UNAM ganó nueve medallas en competencias celebradas en el Frontón Cerrado de Ciudad Universitaria, los pasados 2 y 3 de mayo, entre ellas el primer oro para la UNAM en el magno evento estudiantil, además de una de plata y siete de bronce.

Fue en la categoría individual, en la que, Armando Villaseñor Román, alumno de la carrera de derecho en la FES Aragón, obtuvo la medalla de oro en la división -55 kg. “Estoy muy feliz porque llevaba tres años intentando ganar el oro en competencias nacionales a nivel universitario. Había logrado un tercero y un segundo lugar. Ahora me siento tranquilo porque, antes de terminar la carrera, logré obtenerlo. Se hace una hermandad muy bonita con el equipo que entrenas y viajas”, compartió el judoca felino.

PLATAS Y BRONCES PUMAS

La medalla de plata fue obtenida por Lanna Melissa Maldonado del Villar, estudiante de la Facultad de Derecho, en la división +78 kg. Y los atletas que obtuvieron medalla de bronce en modalidad individual fueron Aranza Ortega Torres, de Medicina Veterinaria y Zootecnia, en la división -57 kg; Alejandro Villaseñor Román, de Ingeniería, en la división -66 kg; Rafael Hugo Reyes Gómez, de la FES Acatlán, en la división -81 kg; Jaqueline Baltazar Timoteo, de Psicología, en la división -70 kg; Adolfo Tamayo Celada, de Ingeniería, en la división -90 kg; y Marcos Alfonso Martínez Torres, de Ingeniería, en la división -100 kg.

La séptima medalla de bronce para el judo auriazul fue obtenida en la competencia por equipos mixtos. Este conjunto estuvo conformado por las mencionadas Lanna Maldonado, Aranza Ortega y Jaqueline Baltazar, los mencionados Alejandro Villaseñor y Adolfo Tamayo, así como Yareli Bello (Química), Jessica Cortés (Filosofía y Letras), Melissa Berriozábal (Derecho), Sacbé Álvarez (Derecho), Manuel Sosa (Ciencias), Ulises Pérez (Química) y Víctor Luna (Contaduría y Administración).

El voleibol de playa aportó plata para la delegación de la UNAM, con el equipo varonil conformado por Emmanuel Merino Duarte, de Medicina; Carlos Ian López China, de FES Aragón; y Jesús Yáñez Orozco, de FES Iztacala. Ellos vendieron cara su derrota durante la final, en dos sets, ante la Universidad Autónoma de Sinaloa, en acciones celebradas en instalaciones de la Universidad Autónoma de Guadalajara.

En esa misma sede, el boxeo auriazul se hizo de seis bronces más: Andrea Eileen Correa García, Juan Pablo Rodríguez Gómez, José Raúl Benítez Flores y Patricio Agustín Zaragoza Sánchez, los cuatro de la FES Acatlán, lo lograron en las divisiones 64-69 kg, 69 kg, 76-81 kg y 91 kg, respectivamente; mientras que Emmanuel Villatoro Torres, de la FES Cuautitlán, lo hizo en 57-63 kg; y Raúl del Carmen Herrera, de la FES Zaragoza, en 52-57 kg.

TAMBIÉN EL FLAG FOOTBALL

El flag football femenil auriazul contribuyó a la cosecha puma con presea de bronce en el Deportivo Alfredo Harp Helú de Ciudad Universitaria tras vencer en el partido por el tercer lugar a la escuadra representativa de la Universidad Autónoma del Estado de México, con marcador de 33-6. Y en escalada deportiva, Alejandra Martínez Luna, de la Facultad de Odontología, también logró metal broncíneo en acciones desarrolladas en el Muro de Escalada de la UNAM.

“Fue un buen torneo, lo importante era ganar una medalla para la Universidad Nacional. En playoffs fueron partidos complicados, y me voy feliz porque en todos los años que tuve de elegibilidad le di presea nacional a la UNAM. No todas fueron de oro, como me hubiera gustado, pero siempre subí al podio en este proceso. Aprendí a tener más temple, ser paciente en los juegos, y a tener fortaleza mental, sobre todo en partidos difíciles”, expresó Tania Rincón, mariscal de campo de las Pumas y de la selección nacional mexicana femenil.

Los Campeonatos Nacionales Universitarios esta semana continúan en Ciudad Universitaria con las disciplinas de atletismo y futbol asociación, en la rama femenil. En el primer caso la sede es la renovada Pista de Calentamiento y en el segundo los campos de futbol asociación ubicados al poniente del Campus Central.