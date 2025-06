Art Charles ganó el Home Run Derby de LMB

CAMPEÓN. MEl bateador estadounidense Art Charles, de los Leones de Yucatán, celebra durante su participación en el Home Run Derby de la Liga Mexicana de Beisbol. (Isaac Esquivel/EFE)

Pueden llamarlo el “Rey” Charles. El toletero Art Charles demostró todo su poder en el Home Run Derby, en el marco del fin de semana del Juego de las Estrellas de la Liga Mexicana de Beisbol, y se coronó como el campeón de los cuadrangulares, al vencer en la final a David Hensley.

Charles, de Leones de Yucatán, conectó 15 vuelacercas en su primera ronda en el Estadio Alfredo Harp Helú, y sumó 13 más en la segunda, para conseguir un lugar en la final.

Por su parte, Hensley, de Caliente de Durango, calificó a la final tras conseguir nueve bambinazos en la primera ronda y 17 en la segunda.

DUELO DE GIGANTES

Al llegar a la final, las cifras comienzan desde cero. Hensley fue el primero en tomar el bate en el espectáculo, y consiguió 14 jonrones más. Sabiendo el número, Art guardó energías para superarlo con 15, y de esa manera se adjudicó el cheque de 50 mil pesos, otorgado por la Liga Mexicana de Beisbol, justo en las celebraciones por su centenario de fundación.

“Desde la mañana mi esposa me dijo: ‘Siento que este será tu día, vas a ganar’, y bueno, me inyectó ánimo. Me ocupé en tener un buen swing, tener buena vista, y lo conseguí”, dijo el ganador.

SE IMPONEN MARCAS

Este ha sido uno de los Home Run Derby más peleados en los 25 años de historia del espectáculo, y tanto David como Art impusieron marcas. Charles empató el récord de más cuadrangulares en la primera ronda (Bill Sherlby, 2005); mientras que David impuso la marca de más jonrones en la segunda ronda y empató la de más bambinazos en cualquier ronda, incluida la final, con lo realizado por Marc Flores en 2022.

Este domingo Art, de madre mexicana, se enfundará en el uniforme de las estrellas mexicanas, para participar en el Juego de Estrellas de la LMB.