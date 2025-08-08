Isaac del Toro se mantuvo tercero en la general de la Vuelta a Burgos

Estrategia. Isaac del Toro se mantuvo a la expectativa en la penúltima etapa de la Vuelta a Burgos. (EFE)

Cuando falta una etapa para que termine la Vuelta a Burgos, el pedalista mexicano Isaac del Toro se mantuvo en el tercer sitio de la clasificación general este viernes, cuando se corrió la cuarta etapa que ganó Damiano Caruso y como líder continuó el francés Léo Bisiaux.

El ensenadense de 21 años se mantuvo a la expectativa en la clasificación general a 26′' del líder francés Léo Bisiaux, se espera que este sábado intente dar el gran golpe.

En la etapa del viernes, Damiano Caruso de 37 años y 300 días se convirtió en el ciclista más veterano en ganar una etapa de esta edición.

Todo sucedió cuando el italiano atacó en solitario a falta de 15 kilómetros y cruzó la meta con un tiempo de 3:33:18, seguido por los portugueses Rui Costa y Rui Oliveira, a 1:26 minutos.

La quinta y última etapa, que será de 138.3 kilómetros, unirá a Quintana del Pidio con Lagunas de Neila y cuenta con un desnivel de 2711 metros.

Isaac del Toro sabe que deberá buscar la victoria para poder quedarse con la primera colocación o, al menos, quedar por encima de los principales candidatos con una buena diferencia.

Tabla general de la Vuelta de Burgos 2025

Léo Bisiaux: 16:23:02

Giuilio Pellizari: +22′'

Isaac Del Toro: +26′'

Lorenzo Fortunato: +26′'

Johannes Kulset: +40′'