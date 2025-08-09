México lidera la fiesta deportiva en Paraguay con 384 atletas

SELECCIÓN NACIONAL México viajó con equipo completo a Paraguay.

Más de 3,800 visitantes extranjeros han llegado a Paraguay para vivir la emoción de los II Juegos Panamericanos Junior ASU2025, y México encabeza la lista de delegaciones con la mayor cantidad de atletas: 384 jóvenes entre 14 y 22 años que representan al país en esta cita continental.

La Dirección Nacional de Migraciones informó que hasta la tarde del sábado se contabilizaron 3,851 visitantes internacionales, quienes ya se encuentran en territorio paraguayo para asistir al evento inaugural y las primeras competencias, que comenzaron con remo y tiro.

DELEGACIONES LLEGAN CON APOYO MIGRATORIO ÁGIL

El director de Migraciones, Jorge Kronawetter, explicó que se implementó un sistema simplificado de control migratorio para facilitar el ingreso de las delegaciones, sin comprometer la seguridad. Entre las medidas destacan el prerregistro migratorio para atletas y el uso de visas electrónicas, que permiten evitar el sellado de pasaportes en los puntos de entrada del aeropuerto.

MÉXICO, BRASIL Y ARGENTINA DOMINAN EN NÚMERO DE ATLETAS

Además de México, las delegaciones más numerosas son Brasil (362 atletas), Argentina (339), Paraguay (318) y Chile (282). Estos países aportan una gran parte de los más de 7,500 visitantes que se espera lleguen para disfrutar de los Juegos, que se extenderán hasta el 23 de agosto.

EL ESTADIO DEFENSORES DEL CHACO, EPICENTRO DE LA INAUGURACIÓN

La ceremonia inaugural se celebrará este sábado en el estadio Defensores del Chaco, dando inicio oficial a una competencia que reúne a los futuros talentos del deporte continental. Con México como protagonista en número y expectativa, los Juegos Panamericanos Junior prometen ser una vitrina de alto nivel para el deporte juvenil.