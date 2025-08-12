Carlos Alcaraz avanza con paso firme a octavos en Cincinnati

CINCINNATI OPEN. Carlos Alcaraz, en busca de un título más. (MARK LYONS/EFE)

El español Carlos Alcaraz se clasificó este martes a los octavos de final del ATP 1000 de Cincinnati tras vencer al serbio Hamad Medjedovic por 6-4 y 6-4 en una hora y 34 minutos. El partido se disputó bajo un sofocante calor de 32 grados y 54 % de humedad, lo que condicionó el ritmo de juego y obligó a ambos tenistas a evitar peloteos largos.

Alcaraz, que venía de un debut irregular frente al bosnio Damir Dzumhur, mostró una versión más sólida, aunque aún con momentos de duda. El murciano supo esperar su oportunidad y rompió el servicio de Medjedovic en un extenso séptimo juego del primer set, clave para inclinar la balanza a su favor.

CINCUENTA VICTORIAS EN LA TEMPORADA Y RACHA EN MASTERS 1000

Con este triunfo, Alcaraz alcanzó su victoria número 50 en la temporada, con un impresionante récord de 50-6. Además, suma 13 triunfos consecutivos en torneos ATP Masters 1000, tras coronarse en Montecarlo y Roma, lo que lo consolida como uno de los favoritos rumbo al US Open.

El torneo de Cincinnati marca su regreso a la competencia tras su participación en Wimbledon, y donde fue subcampeón en 2023. Su próximo rival será el italiano Luca Nardi (número 98 del ranking), quien avanzó por la retirada del checo Jakub Mensik.

ALCARAZ, PACIENTE Y ESTRATÉGICO EN LA PISTA

El joven español mostró madurez táctica al no precipitarse en los momentos clave. Aunque Medjedovic comenzó seguro con su saque, Alcaraz resistió y aprovechó los errores del serbio, como las dobles faltas y tiros apresurados, para cerrar el partido con autoridad.

La afición espera que Alcaraz mantenga su nivel y continúe su camino hacia el título en Cincinnati, en una edición marcada por el calor, las sorpresas y el regreso de las grandes figuras del circuito.