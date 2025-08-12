Diego Cocca vuelve al Atlas para rescatar el Apertura 2025

EL REGRESO DEL HIJO PRÓDIGO. Diego Cocca recibe un Atlas que ocupa el lugar 12 de la tabla y tiene la segunda peor defensa del campeonato. (Carlos Lopez/Carlos Lopez)

El Atlas FC anunció oficialmente el regreso de Diego Cocca como director técnico para lo que resta del torneo Apertura 2025. El estratega argentino, de 53 años, vivirá su tercera etapa en el club, donde ya dejó huella como jugador y como entrenador bicampeón en los torneos Apertura 2021 y Clausura 2022.

La decisión llega tras la salida de Gonzalo Pineda, quien dejó el cargo luego de la goleada 0-3 ante Pachuca, líder del torneo. Atlas suma solo cuatro puntos en cuatro jornadas y ha recibido 11 goles, lo que lo convierte en la segunda defensa más vulnerable del campeonato.

ATLAS, EN BUSCA DE ESTABILIDAD Y GOLES

A pesar de sus problemas defensivos, Atlas ha mostrado capacidad ofensiva con siete goles anotados. Jugadores como Gaddi Aguirre, Eduardo Aguirre, Diego González y José Lozano han contribuido con anotaciones, mientras que Diego González lidera en asistencias.

El equipo ocupa el puesto 12 en la tabla general, fuera de zona de clasificación directa y del Play-In. El formato del torneo permite a los seis primeros avanzar a cuartos de final, mientras que del séptimo al décimo disputan el Play-In, similar al sistema de la NBA.

COCCA DEBUTARÁ ANTE QUERÉTARO Y LUEGO RECIBIRÁ AL AMÉRICA

El debut de Cocca será este domingo ante Querétaro, último lugar de la tabla sin puntos ni victorias. Una semana después, Atlas recibirá al América, que marcha tercero y busca el tetracampeonato que se le escapó en el Clausura pasado.

La directiva rojinegra apuesta por el liderazgo y la identidad que Cocca supo imprimir en su etapa dorada. El reto es claro: cortar la racha negativa y devolverle al Atlas la competitividad que lo llevó a la gloria.