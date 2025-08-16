Eduardo Portillo conquista el bronce en ráquetbol en Chengdú 2025

PODIO. Portillo se impone en un duelo de alto voltaje.

El seleccionado nacional de ráquetbol Eduardo Portillo Torres logró este sábado la medalla de bronce en la modalidad individual varonil de los Juegos Mundiales Chengdú 2025, tras vencer al guatemalteco Edwin Galicia por marcador de 3-2 (19-17, 11-9, 10-12, 8-11 y 11-9) en un duelo de gran intensidad.

Portillo, de 26 años, mostró temple y resistencia en un partido que se definió en el quinto set, luego de que Galicia remontara dos parciales. El mexicano supo cerrar con autoridad para subir al podio en esta justa internacional que reúne a atletas de disciplinas no olímpicas.

UN CAMINO SÓLIDO HASTA EL PODIO EN CHINA

Para llegar al duelo por el tercer lugar, Portillo inició su participación con dos victorias contundentes: primero ante el italiano Carlo Papini (3-0) y luego frente al japonés Michimune Kono (3-0). En semifinales, cayó ante el boliviano Conrrado Moscoso (3-1), quien lo relegó a la disputa por el bronce.

En la modalidad de dobles mixtos, Portillo hizo pareja con la multicampeona Paola Longoria, pero fueron eliminados en cuartos de final por el dúo guatemalteco Diego García y María José Vargas, quienes se impusieron por 3-0.

MÉXICO SIGUE SUMANDO EN CHENGDÚ 2025

Con esta medalla, México alcanzó un total de ocho preseas en los Juegos Mundiales: tres de oro, dos de plata y tres de bronce, consolidando su presencia en el medallero general. La competencia se desarrolla en Chengdú, China, y concluirá este domingo 17 de agosto, con posibilidades de que la delegación mexicana aumente su cosecha.

Los Juegos Mundiales son una plataforma clave para atletas de alto rendimiento en disciplinas emergentes, y el desempeño de Portillo reafirma el nivel competitivo del raquetbol mexicano en el escenario internacional.