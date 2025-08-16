Lía y Mía Cueva dan a México su primer oro en clavados en Asunción 2025

EXCELENCIA. Lía y Mía Cueva Lobato, seleccionadas nacionales de clavados, se consagran como campeonas continentales.

En una jornada histórica para los clavados mexicanos, Lía y Mía Cueva Lobato, de apenas 14 años, conquistaron la primera medalla de oro para México en esta disciplina en los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025, al dominar la final de trampolín sincronizado 3 metros. Además, David Gabriel Vázquez se colgó la plata en trampolín 1 metro, consolidando el buen arranque de la delegación nacional.

SINCRONÍA PERFECTA: LÍA Y MÍA BRILLAN EN EL PODIO

Las medallistas mundiales de Singapur 2025 ofrecieron una actuación impecable en sus cinco rondas de saltos, logrando una puntuación total de 289.32 puntos. Bajo la dirección del entrenador Iván Bautista, las gemelas jaliscienses ejecutaron clavados con gran precisión y sincronía, destacando su mejor salto en la quinta ronda, con 68.82 puntos por su ejecución de tres y media vueltas en posición B.

El podio lo completaron las estadounidenses Sophia Verzyl y Anna Kwong, con 274.50 unidades, y las brasileñas Maria Postiglione y Heloa Almeida, con 222.36 puntos.

DAVID VÁZQUEZ SUMA PLATA EN TRAMPOLÍN 1 METRO

En la rama varonil, el jalisciense David Gabriel Vázquez se adjudicó la medalla de plata con una puntuación de 373.50, mientras que el sudcaliforniano Jesús Agúndez finalizó en el cuarto lugar con 359.45 unidades. El oro fue para el cubano Frank Rosales, con 384.80 puntos, y el bronce para el colombiano Miguel Tovar, con 359.75.

MÁS MEXICANAS AVANZAN A FINALES EN PLATAFORMA

En la fase preliminar de plataforma individual 10 metros, las mexicanas María José Sánchez y Suri Cueva Lobato lograron su pase a la final al ubicarse en segundo y tercer lugar, con 294.20 y 293.60 puntos, respectivamente. Ambas buscarán medalla en la jornada dominical.

PANORAMA DE ASUNCIÓN 2025: JUVENTUD, TALENTO Y CLASIFICACIÓN CONTINENTAL

Los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025 reúnen a más de 4 mil atletas de 41 países, compitiendo en 28 deportes y 42 disciplinas. Este evento juvenil no solo celebra el talento emergente del continente, sino que también otorga 218 plazas clasificatorias para los Juegos Panamericanos Lima 2027, incluyendo 200 individuales y 18 colectivas.

Las medallas del certamen fueron diseñadas con elementos culturales paraguayos, inspiradas en la guarania, género musical nacional, y en la partitura de “Jejuí”, compuesta por José Asunción Flores.

LO QUE SIGUE EN CLAVADOS PARA MÉXICO

Este domingo continúan las competencias con las preliminares de trampolín 3m femenil y plataforma 10m varonil por la mañana, y por la tarde se disputarán las finales de plataforma 10m femenil y trampolín 3m sincronizado varonil, donde México buscará ampliar su cosecha de medallas.