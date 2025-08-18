Alcaraz conquista Cincinnati: una victoria inesperada marcada por el abandono de Sinner

UNO MÁS. El murciano lo vuelve a hacer. (MARK LYONS)

El encuentro, que prometía ser una revancha épica tras la final de Wimbledon ganada por Sinner apenas un mes antes, tomó un giro inesperado. Con solo 23 minutos de juego y el marcador reflejando un contundente 5-0 a favor de Alcaraz, Jannik Sinner, actual número 1 del mundo y defensor del título en Cincinnati, tomó la difícil decisión de retirarse del partido debido a una indisposición física.

Este abandono dejó un sabor agridulce en la cancha, pero no opacó la brillante actuación inicial del tenista murciano.

Desde el primer momento, Sinner mostró signos de no estar en su mejor forma. Concedió su servicio en blanco al inicio del partido, un hecho inusual en un jugador de su calibre. Alcaraz capitalizó esta debilidad, rompiendo el servicio de Sinner en dos ocasiones y construyendo rápidamente una ventaja de 3-0.

La superioridad de Alcaraz era evidente, y Sinner parecía desconectado del juego, sin poder encontrar soluciones ni interactuar con su equipo técnico.

EL DOMINIO DE ALCARAZ Y LA PREOCUPACIÓN POR SINNER

El dominio de Alcaraz fue absoluto. Con el marcador 4-0 y el saque en manos de Sinner, el español volvió a presionar, consiguiendo dos nuevas bolas de ‘break’ que materializó gracias a una doble falta del italiano.

Fue en ese momento, con el 5-0 en contra, cuando Sinner solicitó atención médica. Sus palabras a los doctores reflejaron la gravedad de su situación: no sentía control sobre su cuerpo y le era imposible continuar la contienda.

Este incidente puso fin a una final que, si bien no fue el duelo esperado, sí confirmó el excelente momento de forma de Carlos Alcaraz. El gesto de Alcaraz al escribir “Lo siento Jannik” en la cámara de televisión al finalizar el partido, demostró su empatía y respeto por su rival, un detalle que resalta la deportividad entre ambos tenistas, a pesar de la intensa rivalidad que han forjado en las últimas finales.

UN TÍTULO MÁS PARA LAS VITRINAS DE ALCARAZ

El Masters 1.000 de Cincinnati se convierte en el sexto título del año para Carlos Alcaraz, sumándose a una impresionante lista de victorias que incluye Rotterdam, Montecarlo, Roma, Roland Garros y Queen’s. Este triunfo no solo consolida su posición como una de las figuras más dominantes del tenis actual, sino que también lo perfila como un serio contendiente para el próximo Abierto de Estados Unidos, donde buscará seguir acortando distancias con Jannik Sinner en el ranking ATP.

El camino de Alcaraz hacia la gloria en Cincinnati no fue sencillo. A lo largo del torneo, el joven español demostró su versatilidad y fortaleza al superar a rivales de la talla del bosnio Damir Dzumhur, el serbio Hamad Mededovic, el italiano Luca Nardi, el ruso Andrey Rublev y el alemán Alexander Zverev, antes de enfrentarse a Sinner en la final.

Esta victoria en Cincinnati también representa una especie de redención para Alcaraz, quien había perdido la final de 2023 en este mismo torneo ante el serbio Novak Djokovic.

EL FIN DE UNA RACHA HISTÓRICA PARA SINNER

Para Jannik Sinner, esta derrota en Cincinnati no solo significa la pérdida de un título importante, sino también el fin de una impresionante racha de 26 victorias consecutivas en pista rápida.

Este logro lo había colocado en una selecta lista de tenistas que han conseguido tal hazaña en este siglo, junto a leyendas como Roger Federer, Andy Murray, Novak Djokovic y Rafael Nadal.

La interrupción de esta racha, aunque dolorosa, subraya la intensidad y el nivel de competencia que se vive en el circuito profesional.

El abandono de Sinner en la final de Cincinnati, si bien fue un momento desafortunado, no empaña su trayectoria ni su estatus como número 1 del mundo.

La rivalidad entre Alcaraz y Sinner promete seguir siendo uno de los focos de atención en el tenis masculino, con cada enfrentamiento añadiendo un nuevo capítulo a una historia que apenas comienza.

El Abierto de Estados Unidos será el próximo escenario donde estos dos jóvenes talentos podrían volver a medirse, en una contienda que sin duda capturará la atención de los aficionados al tenis en todo el mundo.