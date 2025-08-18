Ximena Serrano y Valeria Flores conquistan el podio en los Panamericanos

HACEN EL 1-2 Ximena Serrano y Valeria Flores lograron el oro y la plata, respectivamente.

México tuvo una jornada de ensueño en el atletismo de los II Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025, cuando en la prueba de marcha 20 kilómetros femenil, las atletas Ximena Serrano y Valeria Flores lograron el oro y la plata, respectivamente.

Ximena Serrano, originaria de Querétaro, cruzó la meta con un tiempo de 1:31:40.1, imponiendo una nueva marca en la competencia y asegurando su clasificación directa a los Juegos Panamericanos Lima 2027.

Por su parte, Valeria Flores, del Estado de México, registró 1:33:21.4, dejando en tercer lugar a la colombiana Natalia Pulido con 1:35:11.0.

Ambas marchistas entrenan bajo la guía de Ignacio Zamudio en el Centro Nacional de Desarrollo de Talentos Deportivos y Alto Rendimiento (CNAR). Serrano, además, se prepara para el Campeonato Mundial de Atletismo Tokio 2025.