Dafne Juárez y Sabrina Salcedo hacen historia en Asunción 2025

En una jornada memorable para el atletismo mexicano, Dafne Juárez y Sabrina Salcedo se consagraron como las nuevas figuras del mediofondo al conquistar el oro y la plata en la final de los 1500 metros femenil de los II Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025.
Las corredoras, originarias del Estado de México y Guanajuato, dominaron la pista guaraní con tiempos de 4:23.58 y 4:24.87 minutos, respectivamente. El tercer lugar fue para la ecuatoriana Carmen Alder, quien registró 4:25.20 minutos.
JUÁREZ ASEGURA SU PASE A LIMA 2027
Con este triunfo, Dafne Juárez, de 21 años, obtiene su clasificación directa a los Juegos Panamericanos Lima 2027, consolidándose como una de las promesas más sólidas del atletismo nacional.
Esta victoria representa la segunda dupla de medallas para México en una misma prueba de atletismo, luego del éxito de las marchistas Ximena Serrano y Valeria Flores en los 20 km marcha femenil.
MÉXICO SUBE EN EL MEDALLERO
Gracias a estos resultados, México suma nueve medallas en el atletismo de Asunción 2025 y asciende al tercer lugar del medallero en esta disciplina, que concluirá actividades el próximo viernes 22 de agosto.
Juegos Panamericanos