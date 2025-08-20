Dafne Juárez y Sabrina Salcedo hacen historia en Asunción 2025

En una jornada memorable para el atletismo mexicano, Dafne Juárez y Sabrina Salcedo se consagraron como las nuevas figuras del mediofondo al conquistar el oro y la plata en la final de los 1500 metros femenil de los II Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025.

Atletismo: 1500 metros femenino Dafne Juárez (d) de México gana en la categoría atletismo 1500 metros femenino, en los II Juegos Panamericanos Junior ASU 2025 este miércoles, en Luque (Paraguay). EFE/Rodrigo Sepúlveda (Rodrigo Sepúlveda/EFE)

Las corredoras, originarias del Estado de México y Guanajuato, dominaron la pista guaraní con tiempos de 4:23.58 y 4:24.87 minutos, respectivamente. El tercer lugar fue para la ecuatoriana Carmen Alder, quien registró 4:25.20 minutos.

JUÁREZ ASEGURA SU PASE A LIMA 2027

Con este triunfo, Dafne Juárez, de 21 años, obtiene su clasificación directa a los Juegos Panamericanos Lima 2027, consolidándose como una de las promesas más sólidas del atletismo nacional.

Esta victoria representa la segunda dupla de medallas para México en una misma prueba de atletismo, luego del éxito de las marchistas Ximena Serrano y Valeria Flores en los 20 km marcha femenil.

MÉXICO SUBE EN EL MEDALLERO

Gracias a estos resultados, México suma nueve medallas en el atletismo de Asunción 2025 y asciende al tercer lugar del medallero en esta disciplina, que concluirá actividades el próximo viernes 22 de agosto.

ORGULLOSAMENTE MEXICANAS. Dafne Juarez (d) y Sabrina Salcedo de México celebran al ganar medalla de oro y plata respectivamente en la categoría atletismo 1500 metros femenino, en los II Juegos Panamericanos Junior ASU 2025 este miércoles, en Luque (Paraguay). EFE/Rodrigo Sepúlveda (Rodrigo Sepúlveda/EFE)

