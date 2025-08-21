Dafne Juárez y Sabrina Salcedo hacen el 1-3 en los JP Junior

Juegos Panamericanos Junior. Dafne Juárez (i) y Sabrina Salcedo de México celebran al ganar medalla de oro y bronce respectivamente en la prueba de 5000 metros planos. (Rodrigo Sepulveda/EFE)

La semifondista mexicana Dafne Juárez ganó este jueves su segunda medalla de oro en los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025, al dominar la final de 5 mil metros planos, prueba en la que su connacional Sabrina Salcedo se colgó el metal de bronce.

En miércoles Juárez y Salcedo hicieron el 1-2 en la final de 1,500 metros planos de la justa panamericana junior y este jueves el 1-3 en los 5,000 mil metros planos. Con ese resultado la campeona panamericana sumó su segundo boleto a los Juegos Panamericanos de Lima 2027.

Imponente. Dafne Juárez de México dominó las pruebas de medio fondo en los II Juegos Panamericanos Junior. (Rodrigo Sepulveda/EFE)

Dafne cruzó la meta en 15 minutos 52.27 segundos, registro que al mismo tiempo fue nuevo récord de los JP Junior, al dejar atrás los 15 minutos 52.80 segundos que se lograron en la edición anterior de estos juegos.

Con la medalla de plata se quedó la canadiense Jadyn Keeler (15:56.77) y con la de bronce Sabrina Salcedo (16:09.11)

Plata para Paola del Real en salto triple

En la final de salto triple femenil, la mexicana Paola del Real obtuvo medalla de plata con un salto de 13.58 metros, la campeona Lidsay González de Cuba saltó 13.96 metros, mientras Ariday Girón también de Cuba se quedó con el bronce al saltar 13.43 metros.

Las tres ocupantes del podio lograron nuevo récord en el evento, ya que la marca anterior era de 14.39 metros.

Bronce en salto alto

En la final de salto de altura, el mexicano Jesús Vázquez alcanzó medalla de bronce luego de librar la varilla a 2.07 metros, misma marca que lograron el cubano Diosner Hernández, ganador del oro y el argentino Santiago Barbeira, ganador de la presea de plata.

Los 2.07 metros que libraron los tres también fue nuevo récord panamericano. El anterior era de 2.21 metros.