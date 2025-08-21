NFL: Partidos, fechas y horarios de la Pretemporada | Semana 3

La tercera y última fecha de la pretemporada de la NFL comienza el día de hoy y se disputará el fin de semana. Esta será la última oportunidad de los equipos para afinar los últimos detalles de cara a la campaña 2025. Después de esto, tendremos el corte definitivo de los rosters a 53 jugadores, por lo que algunos jugadores podrían estarse jugando su futuro en este último partido.

Partidos, fechas y horarios de la pretemporada NFL | Semana 3

Semana 3 de la pretemporada NFL Así cerrarán los partidos de preparación de la NFL previo al inicio de la temporada regular el próximo jueves 4 de septiembre.

Pittsburgh Steelers vs Carolina Panthers | jueves 21 de agosto (17:00 horas)

El equipo de Mike Tomlin sueña con una nueva temporada ganadora, pero sobre todo con volver a triunfar en los playoffs. La ofensiva ha sido el principal blanco de críticas en años recientes, por lo que afinar su esquema será fundamental. Carolina es uno de los equipos que más titulares ha utilizado esta pretemporada y confían que la dupla de Bryce Yougn con Tet McMillan los saque del fondo de la tabla.

New England Patriots vs New York Giants | jueves 21 de agosto (17:00 horas)

Drake Maye se prepara para comenzar su primera temporada como titular y sigue encontrando su ritmo de juego para comandar la ofensiva. En frente, los Giants quieren dar un salo de calidad en su defensiva y competir en una de las divisiones más complicadas actualmente en la NFL.

Philadelphia Eagles vs New York Jets | viernes 21 de agosto (17:30 horas)

Los actuales campeones cierran su participación en pretemporada visitando la Gran Manzana. Nick Siriani ha optado por dejar a la mayoría de sus titulares fuera y guardarse lo mejor para el arranque de campaña. De forma similar, los Jets han sido precavidos al no utilizar a varios de sus jugadores estelares como Justin Fields, Breece Hall o Garrett Wilson en estos juegos de preparación.

Atlanta Falcons vs Dallas Cowboys | viernes 21 de agosto (18:00 horas)

Luego de la decepcionante campaña de la temporada pasada, Atlanta quiere regresar y colocarse como el favorito para triunfar en el sur de la conferencia nacional. La atención mediática sigue con las luces sobre los Cowboys luego del desempeño del quarterback suplente Joe Milton, las negociaciones de extensión de contrato con Micah Parsons y el reciente estreno del documental de Jerry Jones en Netflix.

Minnesota Vikings vs Tennessee Titans | viernes 21 de agosto (17:30 horas)

El equipo de Kevin O’Conell está haciendo audiciones para el cuerpo de receptores. Con Jordan Addison suspendido y Justin Jefferson enfrentando molestias físicas, necesitan encontrar quién pueda alzar la mano en la primera semana para ayudar a JJ McMarthy en su debut. En frente, los Titans podrían darle algunas jugadas a su selección global número 1 del draft para seguirlo preparando.

Chicago Bears vs Kansas City Chiefs | viernes 21 de agosto (18:20 horas)

Ben Johnson sigue trabajando para imponer su estilo de juego agresivo y sorpresivo en un equipo que quiere sorprender a propios y extraños este año para pelear por un lugar en los playoffs. En frente, los Chiefs han optado por tomarse con calma la pretemporada y han perdido sus dos partidos hasta el momento, pero se mantienen como uno de los favoritos para regresar al Super Bowl.

Baltimore Ravens vs Washington Commanders | sábado 22 de agosto (10:00 horas)

Como cada año, los Ravens han encontrado la manera de mantenerse como un equipo ganador de la pretemporada aún con jugadores suplentes, ahora, esperan cerrar de nueva cuenta con una victoria. Los Commanders han dejado jugar a algunos de sus titulares, pero se mantiene la incógnita del futuro de su receptor Terry McLaurin y de su corredor Brian Robinson Jr.

Denver Broncos vs New Orleans Saints | viernes 21 de agosto (11:00 horas)

A pesar de no contar con sus jugadores estelares, los Broncos han dado una muestra de lo que podría ser una de las mejores defensivas de la próxima temporada, algo que ha ilusionado a la afición en este inicio de campaña. Por su parte, los Saints siguen batallando con encontrar a su mariscal de campo tras el retiro de Dereck Carr en la temporada baja.

Los Angeles Rams vs Cleveland Browns | sábado 22 de agosto (11:00 horas)

El equipo de Sean McVay continúa a la expectativa del regreso de Mathew Stafford, quien ha estado lidiando con dolores de espalda y aún se desconoce si estará disponible en la primera semana. Por su parte, los Browns continúan con su carrera por encontrar al mariscal número 2 por detrás de Joe Flacco.

Houston Texans vs Detroit Lions | sábado 22 de agosto (11:00 horas)

Detroit se encuentra trabajando en mantenerse como una de las mejores ofensivas de la liga tras la salida de su coordinador ofensivo del año pasado. En frente, los Texans están enfocados en mantenerse como los mejores Enel sur de la conferencia americana.

Indianápolis Colts vs Cincinnati Bengals | sábado 22 de agosto (11:00 horas)

Daniel Jones acaba de ser confirmado como el quarterback titular de los Colts, por lo que el lugar de Antony Richardson dentro de la plantilla podría estar en duda a largo plazo. En frente, el cuadro que comanda Zac Taylor sigue lidiando con los problemas de línea ofensiva y con la posible salida de una de sus estrellas defensivas, Trey Hendrickson.

Seattle Seahawks vs Green Bay Packers | sábado 22 de agosto (14:00 horas)

Luego de conseguir su primera victoria de esta pretemporada, Seattle busca cerrar con una nota alta de cara a su debut frente a un rival divisional que tendrán en la primera semana. Los Packers quieren recuperar el trono del norte en la conferencia nacional y necesitan encontrar el ritmo que tuvieron en la parte final de la campaña anterior.

Jacksonville Jaguars vs Miami Dolphins | sábado 22 de agosto (17:00 horas)

Liam Coen estará debutando esta temporada como entrenador en jefe de los Jaguars y sabe que habrá poca paciencia para generar una buena impresión y ser candidato al sur de la americana. Miami ha batallado con lesiones y dudas de algunos de sus jugadores estelares y una mala racha podría poner en riesgo la continuidad de McDaniels al frente del equipo.

Buffalo Bills vs Tampa Bay Buccaneers sábado 22 de agosto (17:30 horas)

Uno de los principales contendientes de la Conferencia Americana cierra su pretemporada. Los Bills lideran las proyecciones para ser uno de los equipos que peleen por el Super Bowl. En frente, Tampa ha sufrido lesiones de algunos jugadores titulares, por lo que esta es la oportunidad para algunos elementos de pelear por un puesto en el roster.

Los Angeles Chargers vs San Francisco 49’ers | domingo 23 de agosto (18:30 horas)

En este partido, Trey Lance tendrá la oportunidad de enfrentar al equipo que lo drafteó en el 2021 en busca de una posible revancha personal. El equipo de Jyle Shanahan fue una de las decepciones del año pasado y buscan evitar a toda costa que se repitan esos resultados para volver a ser un contendiente de la Conferencia Nacional.

Las Vegas Raiders vs Arizona Cardinals | domingo 23 de agosto (20:00 horas)

Por último, todo cierra con los Raiders de Pete Carroll estarán de visita para conseguir un triunfo que les levante el ánimo de cara al inicio de la campaña. Por su parte, los ‘Cards’ terminarán su serie de enfrentamientos ante tres de los cuatro equipo del oeste de la Conferencia Americana y sentirse listos para la patada inicial.