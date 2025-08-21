Ramos vs Gago: duelo con historia en la Liga MX

CHOQUE DE MERENGUES. .

La Jornada 6 del Apertura 2025 trae consigo un enfrentamiento con sabor europeo: Sergio Ramos, líder de los Rayados de Monterrey, se mide ante el Necaxa dirigido por el argentino Fernando Gago, en un duelo que revive viejos tiempos del Real Madrid.

Ambos compartieron vestidor entre 2006 y 2011, conquistando juntos dos títulos de Liga, una Copa del Rey y una Supercopa de España. Hoy, uno desde la cancha y otro desde el banquillo, se reencuentran en el Gigante de Acero en un partido clave por la cima del torneo

RAYADOS, A PASO FIRME POR EL LIDERATO

El equipo dirigido por el catalán Domènec Torrent llega con 12 puntos, producto de cuatro victorias y una derrota, la única sufrida ante Pachuca en la jornada inaugural (0-3).

Con una de las plantillas más potentes del campeonato, Monterrey cuenta con figuras como Lucas Ocampos, Sergio Canales, Jesús ‘Tecatito’ Corona y el goleador Germán Berterame, segundo en la tabla de artilleros con cuatro goles

Además, Sergio Ramos ha sido clave en la defensa y en el liderazgo del equipo, incluso anotando dos goles en su debut ante Necaxa, en un contundente 4-0 que reafirma el buen momento de los Rayados

NECAXA, EN RECONSTRUCCIÓN BAJO GAGO

Por su parte, el Necaxa vive un proceso de transición bajo el mando de Fernando Gago, quien ya dirigió a Aldosivi, Racing, Boca Juniors y Chivas.

El equipo hidrocálido suma cinco puntos tras una victoria, dos empates y dos derrotas, ubicándose en la posición 11, a solo un punto de zona de repesca

La plantilla está liderada por el colombiano Díber Cambindo, el uruguayo Agustín Ontiveros y el argentino Agustín Palavecino, pero aún busca consolidar su estilo de juego y mejorar su rendimiento defensivo.

Viernes 22 de agosto

Juárez FC vs Santos Laguna – 🕖 19:00 h

Querétaro vs Atlético de San Luis – 🕖 19:00 h

Tijuana vs Guadalajara (Chivas) – 🕘 21:00 h

Sábado 23 de agosto

León vs Pachuca – 🕔 17:00 h

Monterrey vs Necaxa – 🕖 19:00 h

Mazatlán FC vs Tigres UANL – 🕖 19:00 h

Cruz Azul vs Toluca – 🕘 21:05 h

Domingo 24 de agosto