Dominicana barre a México y lo elimina del Mundial de Voleibol Femenino

La selección de República Dominicana se convirtió en el primer equipo del Grupo F en clasificar a los octavos de final del Campeonato Mundial de Voleibol Femenino 2025, que se disputa en Tailandia, tras vencer con contundencia a México por 3-0 (25-15, 25-17, 25-20).
El encuentro, disputado en Chiang Mai, evidenció la superioridad del conjunto caribeño, que no ha cedido un solo set en el torneo. La figura del partido fue la capitana Brayelin Martínez, quien sumó 22 puntos (18 de ataque, 3 bloqueos y 1 servicio). También destacaron Yonkaira Peña (11) y Gaila González (8).
POCA CONSISTENCIA TRICOLOR
Por parte de México, Sofía Maldonado fue la más destacada con 13 puntos, seguida por la capitana Jocelyn Urías, con 8. Sin embargo, el equipo dirigido por Ricardo Naranjo mostró poca consistencia y quedó eliminado tras sufrir su segunda derrota consecutiva.
“Nos preparamos muy bien para este partido. El tercer set fue el más difícil, pero supimos neutralizar a México. Estamos contentas de haber hecho un buen trabajo”, declaró el técnico dominicano Marcos Kwiek
ASÍ MARCHA EL GRUPO F
- República Dominicana: 2 victorias, 0 derrotas, clasificada a octavos.
- China: 1 victoria, 0 derrotas, se juega el pase ante Colombia.
- Colombia: 0 victorias, 1 derrota.
- México: 0 victorias, 2 derrotas, eliminado.
PRÓXIMOS PARTIDOS DEL GRUPO F
27 de agosto
- 🏐 Colombia vs México (03:00 a.m. hora de México)
- 🏐 República Dominicana vs China (08:30 a.m. hora de República Dominicana)
EQUIPOS YA CLASIFICADOS A OCTAVOS DE FINAL
Además de República Dominicana, ya aseguraron su pase a la siguiente ronda:Italia, Brasil, Estados Unidos, Bélgica, Países Bajos y Tailandia.