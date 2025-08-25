Nace Mexico Fight League: El corazón latinoamericano del MMA comienza a latir

El rugido de la afición, la intensidad de la jaula y el sueño de gloria se unen en un nuevo capítulo para el deporte de combate: nace Mexico Fight League (MFL), una organización que busca convertirse en el referente del MMA latinoamericano.
Más que una liga, MFL es una plataforma integral que detectará, formará y proyectará a los guerreros latinos hacia las grandes arenas del mundo. Su misión es clara: forjar leyendas y consolidar una comunidad sólida de atletas y fanáticos.
“MFL es un tributo a mi amor por México y su gente. Llegué en 2020 y supe que quería construir aquí. Esta liga es el hogar del guerrero latinoamericano”, expresó Joe Merullo, CEO de MFL.
🔥 UNA MISIÓN CON VISIÓN GLOBAL
En un contexto donde gigantes como UFC y PFL miran hacia Latinoamérica como semillero de talento, MFL surge desde adentro, con una propuesta que combina espectáculo de alto nivel, infraestructura de élite y desarrollo integral para los atletas.
“No venimos a ser una liga más. Venimos a ser el hogar del guerrero latinoamericano. MFL es el puente entre el gimnasio del barrio y las grandes arenas internacionales”, añadió Merullo, también competidor de jiu-jitsu brasileño.
🚀 MFL 1: EL DEBUT DE UNA NUEVA ERA
La primera función, MFL 1, se celebrará el sábado 6 de septiembre en la Sala Urbana de Naucalpan, con capacidad para 2,000 espectadores. El evento contará con 21 combates, divididos en:
- Cartelera profesional: 5 peleas principales y 6 preliminares
- Cartelera amateur: 10 peleas de talentos emergentes
“La afición mexicana es única. Queremos que cada función sea una celebración: música, cultura, comunidad y peleas de alto nivel”, destacó el CEO.
📍 DETALLES DEL EVENTO
- Fecha: sábado 6 de septiembre de 2025
- Lugar: Sala Urbana — Blvd. Toluca 115, Col. El Conde, Naucalpan de Juárez, Estado de México
- Horarios:
- Apertura de puertas: 2:00 PM
- Amateurs: 3:00 PM
- Preliminares: 6:00 PM
- Cartelera principal: 9:00 PM
- Boletos: Disponibles en la app FANKI, desde $100 MXN.
- La entrada es 100% virtual y se carga en la sección “Mis boletos.
📺 TRANSMISIÓN
MFL 1 será transmitido por TVC Deportes (Dish México), y en vivo por YouTube y Twitch en los canales oficiales: @fightmfl.
🌎 PRÓXIMOS PASOS
La primera temporada de MFL recorrerá ciudades clave como Guadalajara, Monterrey y Tijuana, encendiendo la llama del MMA en todo México y consolidando una comunidad de fanáticos inquebrantable.