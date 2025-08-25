Nace Mexico Fight League: El corazón latinoamericano del MMA comienza a latir

Mexico Fight League (MFL). La MFL surge desde adentro, con una propuesta que combina espectáculo de alto nivel, infraestructura de élite y desarrollo integral para los atletas.

El rugido de la afición, la intensidad de la jaula y el sueño de gloria se unen en un nuevo capítulo para el deporte de combate: nace Mexico Fight League (MFL), una organización que busca convertirse en el referente del MMA latinoamericano.

Más que una liga, MFL es una plataforma integral que detectará, formará y proyectará a los guerreros latinos hacia las grandes arenas del mundo. Su misión es clara: forjar leyendas y consolidar una comunidad sólida de atletas y fanáticos.

“MFL es un tributo a mi amor por México y su gente. Llegué en 2020 y supe que quería construir aquí. Esta liga es el hogar del guerrero latinoamericano”, expresó Joe Merullo, CEO de MFL.

🔥 UNA MISIÓN CON VISIÓN GLOBAL

En un contexto donde gigantes como UFC y PFL miran hacia Latinoamérica como semillero de talento, MFL surge desde adentro, con una propuesta que combina espectáculo de alto nivel, infraestructura de élite y desarrollo integral para los atletas.

“No venimos a ser una liga más. Venimos a ser el hogar del guerrero latinoamericano. MFL es el puente entre el gimnasio del barrio y las grandes arenas internacionales”, añadió Merullo, también competidor de jiu-jitsu brasileño.

🚀 MFL 1: EL DEBUT DE UNA NUEVA ERA

La primera función, MFL 1, se celebrará el sábado 6 de septiembre en la Sala Urbana de Naucalpan, con capacidad para 2,000 espectadores. El evento contará con 21 combates, divididos en:

Cartelera profesional : 5 peleas principales y 6 preliminares

: 5 peleas principales y 6 preliminares Cartelera amateur: 10 peleas de talentos emergentes

“La afición mexicana es única. Queremos que cada función sea una celebración: música, cultura, comunidad y peleas de alto nivel”, destacó el CEO.

📍 DETALLES DEL EVENTO

Fecha : sábado 6 de septiembre de 2025

: sábado 6 de septiembre de 2025 Lugar : Sala Urbana — Blvd. Toluca 115, Col. El Conde, Naucalpan de Juárez, Estado de México

: Sala Urbana — Blvd. Toluca 115, Col. El Conde, Naucalpan de Juárez, Estado de México Horarios :

: Apertura de puertas: 2:00 PM



Amateurs: 3:00 PM



Preliminares: 6:00 PM



Cartelera principal: 9:00 PM

Boletos : Disponibles en la app FANKI , desde $100 MXN .

: Disponibles en la app , desde . La entrada es 100% virtual y se carga en la sección “Mis boletos.

📺 TRANSMISIÓN

MFL 1 será transmitido por TVC Deportes (Dish México), y en vivo por YouTube y Twitch en los canales oficiales: @fightmfl.

🌎 PRÓXIMOS PASOS

La primera temporada de MFL recorrerá ciudades clave como Guadalajara, Monterrey y Tijuana, encendiendo la llama del MMA en todo México y consolidando una comunidad de fanáticos inquebrantable.