¡La Fórmula 1 vuelve con todo!

LIDERA. Piastri buscará otro podio para mantenerse en la cima.

Tras el receso veraniego, la Fórmula 1 regresa este fin de semana con el Gran Premio de Países Bajos, decimoquinta fecha del calendario 2025. El circuito de Zandvoort, ubicado junto al Mar del Norte, será el escenario donde se reanude la intensa lucha por el campeonato, con McLaren como protagonista absoluto.

MCLAREN, A LA CABEZA

El australiano Oscar Piastri, de 24 años, lidera el Mundial con 284 puntos, seguido por su compañero Lando Norris (275), quien ha ganado cinco carreras esta temporada. Piastri suma seis triunfos y ambos han consolidado a McLaren como el equipo dominante, con 559 puntos en el campeonato de constructores, más del doble que Ferrari (260). Salvo una sorpresa histórica, el título de pilotos será para uno de ellos.

LA VENTAJA DE SER LOCAL

Max Verstappen, actual campeón y piloto de Red Bull, corre en casa, pero está lejos de la pelea por el título, con 97 puntos. Aunque sus opciones son escasas, el apoyo de la “Orange Army” podría impulsarlo en Zandvoort, donde ha ganado tres veces desde el regreso del GP neerlandés, salvo en 2024, cuando venció Norris.

El circuito de Zandvoort, de 4.259 metros y 14 curvas, exige alta carga aerodinámica y presenta desafíos como la baja adherencia y la arena que puede invadir la pista. Pirelli ha optado por neumáticos de compuestos medios (C2, C3 y C4), y las condiciones climáticas podrían añadir incertidumbre, con lluvias previstas.

CALENDARIO QUE VIENE

El calendario post-vacacional incluye un programa doble con Monza la próxima semana, seguido por Bakú, Singapur, y luego el salto a América: Austin (con sprint), México (26 de octubre) y Brasil (también con sprint). El cierre será en Las Vegas, Qatar y Abu Dabi (7 de diciembre).

EL EFECTO CHECO

En cuanto a novedades, Cadillac anunció su ingreso en 2026 con Valtteri Bottas y Sergio Pérez como pilotos. Bottas tiene 10 victorias y 67 podios; Pérez, seis triunfos y 39 podios.

Entre los latinos, Fernando Alonso (Aston Martin) es undécimo con 26 puntos, mientras que Carlos Sainz (Williams) busca revertir su mala racha. El argentino Franco Colapinto (Alpine) intentará sumar sus primeros puntos.

La acción comienza este viernes con prácticas libres, clasificación el sábado y la carrera el domingo, pactada a 72 vueltas y 306.6 km.

🏁 GRAN PREMIO DE PAÍSES BAJOS – FÓRMULA-1/ 2025

📍 Circuito de Zandvoort🕒 Horarios en hora del centro de México

Viernes 29 de agosto

Prácticas Libres 1: 4:30 a 5:30 h

4:30 a 5:30 h Prácticas Libres 2: 8:00 a 9:00 h

Sábado 30 de agosto

Prácticas Libres 3: 3:30 a 4:30 h

3:30 a 4:30 h Clasificación: 8:00 a 9:00 h

Domingo 31 de agosto

Carrera: 7:00 h

📏 72 vueltas – 306.6 km