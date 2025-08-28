Sorteo Champions League 2025: Así quedaron los partidos y enfrentamientos de la primera fase

Trofeo de Champions League El icónico trofeo de campeón de UEFA Champions League que actualmente ostenta el Paris Saint-Germain presente durante la ceremonia de sorteo de la primera fase. (MOHAMMED BADRA/EFE)

El camino de la Liga de Campeones de la UEFA en la primera ronda ya está definido. Los 32 equipos ya conocen quiénes serán sus ocho rivales en la fase preliminar, que promete tener enfrentamientos de primer nivel y grandes emociones en busca de un lugar en los octavos de final.

Así quedó el sorteo de la Champions League 2025

La ceremonia de sorteo se llevó a cabo en Mónaco, encabezada por el presidente de la UEFA, Aleksander Čeferin. El titular de la confederación europea estuvo acompañado de dos leyendas del futbol del viejo continente: Zlatan Ibrahimovic y Ricardo ‘Kaká’.

El formato, que se estrenó el año pasado, se mantiene sin ningún cambio. Los cuatro bombos tuvieron nueve equipos según la clasificación y su ranking en la UEFA.

En esta fase preliminar, cada equipo enfrentará a dos equipos de cada bombo, uno como local y otro como visitante para completar ocho partidos de primera ronda y compitiendo en una sola tabla general en lugar de grupos, como se hacía anteriormente. Los ocho mejores clasificarán directamente a octavos de final, del lugar 9 al 24 disputarán un repechaje y del 25 al 32 quedarán eliminados.

Bombo 1

Bombo 1 | Champions League 2025 Los campeones de las mejores ligas y los mejores rankeados estarán disputando así su primera fase del torneo.

Bombo 2

Bombo 2 | Champions League 2025 Enfrentamientos y partidos definidos del segundo bombo en la Champions League 2025.

Bombo 3

Bombo 3 | UEFA Champions League 2025 El campeón de Italia (Napoli), campeón de Portugal (Sporting CP) y el campeón de Europa League (Tottenham) aparecen como los rivales a vencer en este tercer sector.

Bombo 4

Bombo 4 | UEFA Champions League El Copenhague, donde juega el mexicano Rodrigo Huescas, fue uno de los equipos del cuarto y último bloque de competencia para este año.

La UEFA Champions League 2025-2026 arrancará este martes 16 de septiembre con la primera de las ocho jornadas de fase regular