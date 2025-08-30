Franco Colapinto lamenta no pasar a la Q2 por mala suerte en el GP de Países Bajos

Franco Colapinto conserva la esperanza de volver a ser piloto de F1 El optimismo reina en el argentino. (Foto especial)

El piloto argentino Franco Colapinto (Alpine) no pudo avanzar a la segunda ronda de calificación (Q2) del Gran Premio de Países Bajos, a pesar de haber mostrado un buen rendimiento durante la sesión. Colapinto, que partió desde la decimosexta posición, expresó su frustración por quedar eliminado en la primera ronda de clasificación, a tan solo una décima de lograr el pase a la siguiente fase.

El joven piloto, que disputa su noveno Gran Premio de Fórmula 1 desde su regreso, atribuyó su eliminación a una serie de factores fuera de su control, principalmente el tráfico en el tercer sector durante su vuelta lanzada.

“Es muy decepcionante no haber pasado por tan poco, sobre todo porque estábamos teniendo una buena sesión. El coche iba mucho mejor en comparación con los entrenamientos libres, pero tuvimos mala suerte con el tráfico que nos encontramos en el tercer sector”, comentó Colapinto tras su eliminación.

En la tercera sesión de libres, el piloto argentino había quedado en la vigésima posición, lo que auguraba un desafío para la calificación. Sin embargo, en la ronda de clasificación, el coche mejoró significativamente, lo que hizo que Colapinto tuviera confianza en que podía haber avanzado a la Q2.

A pesar de la eliminación, Colapinto destacó el rendimiento positivo del coche en la calificación, y aunque se mostró frustrado, expresó su determinación por seguir mejorando y mantener la esperanza de sumar puntos en futuros Grandes Premios.

Con información de EFE.