Oscar Piastri le gana la pole a Lando Norris en el GP de Países Bajos

Gran Premio de Países Bajos. Con la obtención de la pole position Oscar Piastri (der.) refuerza su liderato en el campeonato y se coloca en una posición inmejorable para ampliar su ventaja. (EFE)

Oscar Piastri se llevó la pole position del Gran Premio de Países Bajos 2025 tras una clasificación intensa en el circuito de Zandvoort.

El australiano marcó un tiempo de 1:08.662, lo que le permitió superar por apenas 0.012 segundos a su compañero de equipo, Lando Norris, quien había dominado todas las sesiones de práctica previas.

McLaren sin rival

El resultado confirma el excelente rendimiento de McLaren durante el fin de semana, al colocar a sus dos pilotos en la primera fila de la parrilla.

Norris, pese a haber sido el más rápido en los entrenamientos, no pudo replicar su ritmo en la Q3, cediendo el lugar de privilegio en la vuelta definitiva.

Ambos llevaron el coche al límite

“Estuvieron muy, muy cerca durante toda la clasificación. Y en la Q3, en la primera vuelta, creo que estuvieron separados por 0s012 , y en la segunda, por unos 0s004”, dijo Andrea Stella, director del equipo McLaren.

“Ambos llevaron el coche al límite, y a veces son los pequeños detalles los que marcan la diferencia. Ambos merecían la pole position, pero solo uno puede conseguirla. Hoy le tocó a Oscar, felicidades”. concluyó Stella.

Max Verstappen al acecho

El tercer puesto fue para Max Verstappen, que buscará la victoria en casa con Red Bull Racing.

El neerlandés quedó a poco más de dos décimas de Piastri, dejando claro que peleará con todo frente a su afición.

Cerca de los McLaren. El neerlandés Max Verstappen intentará no defraudar a su público en la carrera de este domingo. (SANDER KONING/EFE)

Una de las sorpresas de la jornada fue Isack Hadjar, quien con Racing Bulls se quedó con el cuarto lugar, logrando su mejor posición de clasificación en Fórmula 1.

Detrás de ellos, George Russell con Mercedes y Charles Leclerc con Ferrari completaron los seis primeros puestos.

La sesión dejó en evidencia la competitividad entre equipos de punta y el protagonismo de McLaren, que se presenta como la gran amenaza para Red Bull en este fin de semana.

Con este resultado, Piastri refuerza su liderato en el campeonato y se coloca en una posición inmejorable para ampliar su ventaja.

El Gran Premio de Países Bajos tendrá una parrilla de salida encabezada por los dos McLaren, seguidos de Verstappen y Hadjar, en una carrera que promete emociones desde la primera vuelta.