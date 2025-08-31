🎾 Carlos Alcaraz avanza con autoridad a cuartos en el US Open 2025

. .

dededededeEl número 2 del mundo, Carlos Alcaraz, continúa su camino firme en el Abierto de Estados Unidos 2025, tras derrotar este domingo al francés Arthur Rinderknech por 7-6(3), 6-3 y 6-4 en un duelo de 2 horas y 12 minutos disputado en el Arthur Ashe Stadium.

El murciano, que no ha cedido ni un solo set en lo que va del torneo, mostró solidez desde el fondo de la pista y una gran capacidad de recuperación física, incluso tras haber sentido molestias en la rodilla en rondas anteriores.

Con esta victoria, se instala en los cuartos de final, donde se medirá al checo Jiri Lehecka, quien venció al francés Adrian Mannarino en cuatro sets.

UN ALCARAZ DOMINANTE Y SIN FISURAS

Desde el inicio del torneo, Alcaraz ha superado a rivales como Reilly Opelka, Luciano Darderi y ahora Rinderknech, sin perder un solo set.

Su juego agresivo, combinado con una excelente lectura táctica, lo posiciona como uno de los favoritos para levantar el trofeo en Flushing Meadows.

El español llega a esta instancia tras haber conquistado títulos importantes en la temporada, incluyendo los Masters 1000 de Montecarlo, Roma y Cincinnati, además de haber defendido con éxito su corona en Roland Garros.

LEHECKA, UN RIVAL EN ASCENSO

El próximo rival de Alcaraz será Jiri Lehecka, quien vuelve a unos cuartos de final de Grand Slam por primera vez desde el Abierto de Australia 2023. El checo mostró gran nivel ante Mannarino, imponiéndose por 7-6(4), 6-4, 2-6 y 6-2, y buscará dar la sorpresa ante el español.

Este duelo será clave para definir el camino hacia una posible semifinal contra Novak Djokovic, quien también se encuentra en la misma mitad del cuadro. La expectativa crece en torno a un posible enfrentamiento entre los dos gigantes del tenis actual.