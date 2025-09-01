⛳ Jon Rahm lidera al equipo europeo en la Ryder Cup 2025

Ryder Cup 2025. Jon representa ese espíritu competitivo y esa pasión por la Ryder que define a los grandes campeones españoles.

El exnúmero uno del mundo, Jon Rahm, ha sido confirmado como uno de los doce integrantes del equipo europeo que disputará la Ryder Cup 2025 frente a Estados Unidos, del 26 al 28 de septiembre en el exigente campo de Bethpage Black, en Nueva York.

Rahm, de 30 años, disputará su cuarta Ryder Cup tras haber participado en las ediciones de 2018 (París), 2021 (Whistling Straits) y 2023 (Roma), acumulando hasta ahora 7.5 puntos para el equipo europeo, con seis victorias, tres empates y tres derrotas.

Su inclusión se daba por descontada tras coronarse campeón individual y por equipos en el circuito LIV Golf, donde lidera el equipo Legion XIII.

UN EQUIPO CON EXPERIENCIA Y UNA SOLA NOVEDAD

El capitán europeo, Luke Donald, completó su plantilla con seis elecciones personales: Jon Rahm, Shane Lowry, Sepp Straka, Viktor Hovland, Ludvig Åberg y Matt Fitzpatrick.

Estos se suman a los seis clasificados automáticamente por ranking: Rory McIlroy, Robert MacIntyre, Tommy Fleetwood, Justin Rose, Tyrrell Hatton y Rasmus Højgaard, quien sustituye a su hermano gemelo Nicolai, presente en la edición de Roma.

Con 11 de los 12 jugadores que ganaron la Ryder Cup en 2023 repitiendo en esta edición, el equipo europeo apuesta por la continuidad y la experiencia, aunque Donald ha advertido que el reto será distinto al jugar en territorio estadounidense, donde Europa no gana desde el “Milagro de Medinah” en 2012.

SERGIO GARCÍA, OTRA VEZ FUERA DEL EQUIPO

La gran ausencia vuelve a ser la del castellonense Sergio García, quien no fue seleccionado por segunda edición consecutiva. A pesar de ser el máximo anotador histórico de la Ryder Cup con 28.5 puntos, su irregular temporada y su participación en el circuito LIV han limitado sus opciones de clasificación.

García, de 45 años, había manifestado su deseo de volver al equipo, argumentando que su experiencia sería valiosa en un campo tan exigente como Bethpage. Sin embargo, sus discretos resultados en los majors y su noveno lugar en la clasificación general del LIV como capitán del equipo Fireballs no fueron suficientes para convencer a Donald.

EXPECTATIVAS ALTAS PARA RAHM Y EL LEGADO ESPAÑOL

El capitán europeo destacó el papel de Rahm como heredero del legado español iniciado por Seve Ballesteros y continuado por José María Olazábal y el propio García. “Jon representa ese espíritu competitivo y esa pasión por la Ryder que define a los grandes campeones españoles”, afirmó Donald.

Con una mezcla de veteranía, talento joven y cohesión, el equipo europeo se prepara para enfrentar a una escuadra estadounidense liderada por Scottie Scheffler, Xander Schauffele, Bryson DeChambeau y Justin Thomas, entre otros.